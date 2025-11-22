  1. استانها
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

سرقت از بیمارستان کوثر سمنان؛ ۲ متهم پرونده دستگیر شدند

سمنان- رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از وقوع سرقت سیم و کابل در بیمارستان کوثر سمنان خبر داد و گفت: سارق و مالخر در این پرونده دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان داشت: در پی وقوع سرقت سیم و کابل برق از بیمارستان کوثر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تیم تحقیقاتی کارآگاهان تشکیل و مسئول رسیدگی به پرونده شدند، افزود: مأموران بررسی‌های تخصصی را با استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه مأموران در کمترین زمان موفق به شناسایی سارق شدند، ابراز داشت: یکی از اتباع اقدام به خرید سیم و کابل مسروقه کرده بود.

گیلانی با بیان اینکه سارق طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی به انجام ۱۵ فقره سرقت و همدستی با مالخر اعتراف کرده است.

وی از دستگیری مالخر پرونده نیز خبر داد و افزود: متهم که سابقه سرقت در سمنان، سرخه و مهدیشهر را داشت روانه زندان شد.

