هشدار درباره تشدید اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل علیه اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، این اقدام پس از شهادت عبدالرحمن سباتین، اسیر ۲۱ ساله، در بیمارستانی اسرائیلی صورت گرفت.
به گزارش منابع فلسطینی، سباتین اهل روستای حوسان در غرب بیت لحم بود و در بیمارستان «شعاری تسیدک» جان باخت.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که وی از بیماری جدی رنج نمیبرد و شهادتش نتیجه رفتارهای اشغالگران در جریان بازداشت و نگهداری بوده است.
این وزارتخانه شهادت سباتین را بخشی از سلسله اقدامات سازمانیافته علیه اسرا از جمله سیاست «بیتوجهی پزشکی عمدی»، شرایط سخت و غیرانسانی زندانها، بدرفتاری، محرومیت از حقوق اساسی و شکنجه دانست.
وزارت خارجه فلسطین همچنین هشدار داد که این حادثه در چارچوب اجرای عملی قانون اعدام اسرا پیش از تصویب رسمی آن رخ داده و جان هزاران اسیر فلسطینی را تهدید میکند.
در ۱۱ نوامبر گذشته، کنست (پارلمان) رژیم اسرائیل در قرائت نخست طرح قانون اعدام اسرا را تصویب کرد و قرار است پس از بررسی در کمیته «امنیت ملی»، در دو قرائت دیگر به رأی گذاشته شود.
وزارت خارجه فلسطین خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی برای توقف این اقدامات تجاوزکارانه و تأمین حمایت واقعی از اسرا شد و بر ضرورت آزادی آنان تأکید کرد.
اداره زندانهای رژیم اسرائیل پیش و پس از توافق آتشبس در غزه (۱۰ اکتبر) بر شدت اقدامات تجاوزکارانه علیه اسرای فلسطینی افزوده است.
به گفته نهادهای فلسطینی، شهادتهای اسرا آزاد شده نشاندهنده وجود شکنجههای پیچیده و اعدامهای میدانی در زندانهاست؛ موضوعی که در پیکرهای تحویل داده شده شهدا نیز مشهود بوده است.
طبق آمارهای فلسطینی، بیش از ۹۳۰۰ اسیر در زندانهای رژیم اسرائیل نگهداری میشوند که شامل بیش از ۵۰ زن، حدود ۳۵۰ کودک و شماری از اسرا در اردوگاههای نظامی است.
