به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز پنجشنبه در هفتاد و هشتمین و هفتاد و نهمین جلسه مشورتی پیگیری پرونده‌های ویژه و مهم استان، اظهار کرد: نظر به اهمیت برخی از پرونده‌ها و تأثیرات آنها بر افکار عمومی جلسات مشورتی و پیگیری پرونده‌های مهم در اجرای تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و بر اساس دستورالعمل معاونت اول قوه قضائیه به صورت مرتب در دستور کار دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

عتباتی ادامه داد: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم بدین منظور تشکیل می‌شود تا وضعیت این پرونده‌ها را مرور و هماهنگی بیشتری جهت نتیجه بخش بودن و روشن شدن تمامی ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت به نتیجه رسیدن آنها صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: این جلسه با دستور رسیدگی به دو پرونده مهم استان تشکیل شده تا با روشن شدن تمامی ابعاد پرونده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن اتخاذ گردد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست گفت: جلسات مشورتی و اخذ نظرات کارشناسی کمک می‌کند که مرجع رسیدگی با بررسی تمامی جوانب، حکمی مستدل و قابل دفاع، که هم حقی از متهمین تضییع نشود و هم حق و حقوق دولت در تمامی مراحل دادرسی مدنظر قرار گیرد را صادر کند.

در ادامه جلسه دستورات هر دو جلسه مطرح و اعضا گزارشات خود را ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر در پایان نظرات جمع بندی و ارشادات لازم ارائه شد.