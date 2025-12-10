عتباتی: زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر در داخل و خارج زندان ارومیه فراهم می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از کارگاه اشتغال مهارتی - صنعتی شهدای اوین زندان ارومیه، اظهار کرد: با تکمیل و راه اندازی این سه کارگاه بیش از ۴۰۰ نفر زندانی مشغول به کار خواهند کرد.

عتباتی در ادامه از روند تکمیل این کارگاه که قرار است سه خط مونتاژ لوازم آشپزخانه که شامل اجاق گاز، هود و فر در آن مستقر شده و زمینه اشتغال بیش از ۸۰ نفر زندانی را فراهم می‌کند، بازدید کرد.

وی در ادامه بازدید خود از کارگاه‌های اشتغال داخل زندان در جلسه بنیاد تعاون زندانیان حضور یافته و ضمن استماع گزارش رئیس بنیاد، در خصوص اقدامات این بنیاد در ایجاد اشتغال زندانیان همچون احداث دو سوله در شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه که با مشارکت یک تولید کننده برتر استان قرار گرفته و با توجه به اینکه کارهای عمرانی سوله یک اتمام و دستگاه‌های آن در گمرک روند ترخیص را طی می‌کنند دستور پیگیری و شروع به تولید آن را به قید تسریع صادر کرد.

در پایان این جلسه حکم انتصاب نوری رئیس بنیاد تعاون زندانیان ارومیه توسط رئیس کل دادگستری استان به وی تحویل شد.