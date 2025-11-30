عتباتی: تهیه و نصب دوربین هوشمند جایگزین حبس در ارومیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه از صدور یک فقره مجازات جایگزین حبس برای تهیه، نصب و استقرار سیستم و دوربین‌های هوشمند پایش تصویری و پلاک خوان در نقاط پر تصادف شهری مرکز استان آذربایجان غربی توسط رئیس دادگاه بخش انزل ارومیه خبر داد.

وی ادامه داد: در ادامه اهتمام قضات استان به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در امور عام المنفعه خادم عرب باغی رئیس حوزه قضائی بخش انزل که یکی از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس است در بخش‌های های مختلف عام المنفعه مجازات جایگزین حبس کثیری صادر کرده است.

عتباتی گفت: این حکم مجازات جایگزین حبس به منظور رفع مشکلات عمومی برای مشارکت در طرح تهیه، نصب و استقرار سیستم و دوربین‌های هوشمند پایش تصویری و پلاک خوان در نقاط پر تصادف شهری مرکز استان آذربایجان غربی هست که محکوم علیه موظف به مشارکت در تهیه دوربین‌ها شده است.