به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه طی دستوری اظهار کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه صرفه جویی در مصرف، به خصوص در مصرف نان که یکی از کالاهای استراتژیک و مهم سفره‌های مردم است، و با توجه به اخبار و اطلاعات واصله و مشاهدات عینی از پخت نان بی کیفیت در اکثر نانوایی‌ها و در نتیجه دور ریز مقادیر زیادی از این نعمت ارزشمند الهی لازم است اکیپی با مسئولیت دادستان‌های هر حوزه قضائی و متشکل از فرماندار، غله و آرد و نان، تعزیرات حکومتی و سازمان صمت در حوزه‌های قضائی تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ضمن این دستور بیان داشته که این اکیپ‌ها به صورت ویژه بدواً با آموزش، توجیه، تذکر و در صورت لزوم برخوردهای قانونی با متخلفین حوزه آرد و نان در جهت جلوگیری از پخت نان بی کیفیت غیرقابل استفاده و اسراف معمول و نتایج در ماهانه گزارش کنند.

عتباتی همچنین در این دستور تاکید نموده که با توجه به اینکه قسمت اعظمی از آردهای پخت نان از محل آرد یارانه‌ای تهیه می‌شود لازم است این اکیپ در جهت جلوگیری از اسراف و نیز صرفه جویی مناسب، جلوگیری از تضییع بیت المال و نیز در جهت رعایت شأن مردم عزیز استان بر پخت نان با کیفیت و در اختیار عموم مردم با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل تحت نظر رئیس دادگستری و دادستان مربوطه این رصد را به طور منظم در دستور کار خود قرار دهند.