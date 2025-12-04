به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان ظهر پنجشنبه در نشست کمیسیون عمران که با محوریت بررسی معضل ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شد، با ابراز نگرانی نسبت به جهش گسترده ساختوسازهای غیرمجاز در این شهر، «ضعف نظارتی مدیریت شهری» را عامل اصلی گسترش این پدیده دانست و بر ضرورت تدوین راهکارهای فوری تأکید کرد.
وی افزود: در ماههای اخیر نامهها و گزارشهای متعددی از مناطق مختلف شهر در خصوص وقوع تخلفات ساختمانی دریافت شده است.
به گفته وی، این حجم از گزارشها نشاندهنده افزایش نگرانکننده ابعاد این پدیده است.
گسترش تخلفات از حاشیه به مرکز شهر
حیدریان با بیان اینکه ساختوسازهای غیرمجاز موضوع تازهای نیست، افزود: در گذشته تمرکز این تخلفات عمدتاً در حواشی شهر بود، اما اکنون موارد متعدد در محدودههای مرکزی نیز مشاهده میشود و متأسفانه اقدام بازدارنده مؤثری در برابر آن صورت نگرفته است.
وی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری مطلوب شهرداری در تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، عنوان کرد: تنها در ناحیه منفصل حسنآباد بیش از ۲۸۰ قطعه زمین قولنامهای بدون تعیین تکلیف وجود دارد که همین بلاتکلیفی زمینهساز ساختوسازهای فاقد مجوز شده است.
پیشنهاد دو اقدام فوری
رئیس کمیسیون عمران برای مدیریت مؤثر وضعیت موجود، انجام دو اقدام ضروری را پیشنهاد کرد و گفت: تصویب ممیزی جامع ساختوسازهای غیرمجاز طی یک ماه؛ اقدامی است که میتواند ضمن ساماندهی وضعیت موجود، به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای شهرداری عمل کند.
حیدریان ادامه داد: همچنین بهروزرسانی دقیق آمار و اطلاعات و ثبت جزئیات ساختوسازهای غیرمجاز امکان تصمیمگیری هدفمند را برای مدیریت شهری فراهم میکند.
انتقاد از ضعف ساختاری و پیگیری
حیدریان ضعف در پیگیری تخلفات را ناشی از نبود سیاستگذاری منسجم و عدم حمایت سازمانی کافی عنوان کرد و گفت: این شرایط توان شهرداری برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز را کاهش داده است.
وی تقویت فوری واحد اجراییات و واگذاری وظایف برخورد با ساختوساز غیرمجاز به دستگاهی دیگر را دو راهکار ساختاری برای اصلاح روند موجود، برشمرد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سنندج در پایان با تأکید بر ضرورت استقلال واحدهای اجراییات و بخش مطالبات در مناطق مختلف، گفت: این اقدام میتواند علاوه بر وصول بهموقع درآمدها، روند کنترل ساختوساز و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را تقویت کند.
