برگزاری ویژه برنامه «جهاد تبیین» ویژه فعالان فرهنگی و نخبگان زابل

حجت الاسلام والمسلمین جانعلی ظریف صیادی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ویژه برنامه جهاد تبیین ویژه فعالان فرهنگی و نخبگان منطقه سیستان با حضور حجت الاسلام سید محمد حسین راجی، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، روز جمعه چهاردهم آذرماه در شهر زابل برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این برنامه، نخستین نشست در مصلای المهدی (عج) و همزمان با اقامه نماز جمعه برگزار میشود. دومین برنامه نیز ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر در دانشگاه ملی، سایت جدید، سالن آیتالله رفسنجانی پیشبینی شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل بیان کرد: این برنامهها با هدف بهرهمندی جوانان، دانشجویان، طلاب و فعالان فرهنگی از مباحث تخصصی استاد راجی در حوزه جهاد تبیین برگزار میشود؛ موضوعی که بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار دارد.
وی در پایان گفت: نخبگان و فعالان فرهنگی با حضور پرشور خود، از این فرصت ارزشمند برای استفاده از دیدگاهها و تحلیلهای این استاد برجسته بهرهمند شوند.
نظر شما