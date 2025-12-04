فرماندار دیلم: ۱۴ سازه آبخیزداری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر پنجشنبه در بازدید میدانی از پروژه بند رسوبگیر بالادست سد دره امیری با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر و مسئولان شهرستان بر نقش این سازهها در تأمین آب کشاورزی و دامداری تاکید کرد.
فرماندار دیلم گفت: با اجرای پروژههای آبخیزداری، امکان مهاجرت معکوس به روستاها فراهم میشود و روستاها به روستاهای مولد تبدیل میشوند.
وی افزود: در سال جاری اجرای ۱۴ سازه آبخیزداری در شهرستان دیلم در دستور کار قرار گرفته است که با بهرهبرداری از این پروژهها، اثرات مثبت آنها در مدیریت منابع آب و خاک و ارتقای بهرهوری کشاورزی و دامداری به وضوح مشاهده خواهد شد.
