  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

فرماندار دیلم: ۱۴ سازه آبخیزداری اجرا می شود

فرماندار دیلم: ۱۴ سازه آبخیزداری اجرا می شود

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: امسال اجرای ۱۴ سازه آبخیزداری در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر پنجشنبه در بازدید میدانی از پروژه بند رسوب‌گیر بالادست سد دره امیری با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر و مسئولان شهرستان بر نقش این سازه‌ها در تأمین آب کشاورزی و دامداری تاکید کرد.

فرماندار دیلم گفت: با اجرای پروژه‌های آبخیزداری، امکان مهاجرت معکوس به روستاها فراهم می‌شود و روستاها به روستاهای مولد تبدیل می‌شوند.

وی افزود: در سال جاری اجرای ۱۴ سازه آبخیزداری در شهرستان دیلم در دستور کار قرار گرفته است که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، اثرات مثبت آن‌ها در مدیریت منابع آب و خاک و ارتقای بهره‌وری کشاورزی و دامداری به وضوح مشاهده خواهد شد.

فرماندار دیلم: ۱۴ سازه آبخیزداری اجرا می شود

فرماندار دیلم: ۱۴ سازه آبخیزداری اجرا می شود

کد خبر 6677876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها