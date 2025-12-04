استاندار بوشهر: حل مشکلات نیازمندان و مددجویان دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در مراسم جشن گلریزان اجتماعی با تأکید بر آموزههای قرآنی افزود: حضرت حق در قرآن کریم فرموده است که خوشنودی خداوند همان فیض عظیم است که مردان و زنان با ایمان و اخلاص، وعده آن را دادهاند.
زارع توجه به حل مشکلات نیازمندان و مددجویان در ابعاد گوناگون را یکی از رسالتهای مهم مسلمانان دانست و بیان کرد: در این راستا مسئولان دستگاههای اجرایی نیز مأموریت ویژه دارند.
استاندار بوشهر جایگاه خیرین را در جامعه بسیار والا و پراهمیت دانست و تصریح کرد: خیرین استان بوشهر در عرصههای مختلف، توجه ویژهای به حل مشکلات مددجویان و نیازمندان داشتهاند و در بخشهای گوناگون این مهم را به اثبات رساندهاند.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه نیکوکاری یادآور شد: امیدوارم خدمات و تلاشهای خیرین و مسئولان برای رفع مشکلات اقشار آسیبپذیر، موجب رضایت الهی و آرامش قلبی خانوادهها باشد.
نظر شما