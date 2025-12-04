انفجار ساختمان مسکونی در بوشهر؛ ۶ نفر مصدوم شدند

احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع حادثه انفجار در یک ساختمان مسکونی در شهر بوشهر اظهار کرد: بافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند و جستجو و نجات انجام شد.

وی با اشاره به اعزام سه تیم عملیاتی هلال احمر بوشهر به محل حادثه خاطرنشان کرد: این حادثه ساعت ۱۴ امروز رخ داد و جست‌وجو، ارزیابی تخریب و آواربرداری در سریع‌ترین زمان انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با اشاره به هماهنگی بین عوامل امدادی، آتش‌نشانی و اورژانس تاکید کرد: همچنان عملیات آواربرداری، جست‌وجو و ارزیابی در این منطقه ادامه دارد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر نیز با بیان اینکه این حادثه تاکنون فوتی نداشته است از اعزام ۶ مصدوم به مراکز درمانی خبر داد.

علی احمدی با بیان اینکه شواهد اولیه از انفجار گاز خبر دارد افزود: علت دقیق این انفجار هنوز مشخص نشده و تیم کارشناسی در محل حضور دارد و بررسی فنی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های فنی زمان‌بر خواهد بود تصریح کرد: هیچ مورد فوتی تا این لحظه در سامانه ثبت نشده است.