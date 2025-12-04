به گزارش خبرنگار مهر، عابد امین‌پور ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر سنته و نماینده دهیاران این بخش با اشاره به دغدغه جدی مردم درباره تنش آبی گفت: برداشت بی‌رویه مصالح از بستر رودخانه از مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکلات آبی در منطقه است و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای تکمیل جاده جدید دسترسی به شهر و فعال شدن داروخانه و شبانه‌روزی شدن درمانگاه سنته شد.

واگذاری زمین برای احداث مرکز فوریت‌های پزشکی

شهردار سنته نیز در سخنانی با بیان اینکه مجوز استقرار دادگاه در سنته صادر شده است، افزود: زمین لازم برای احداث مرکز فوریت‌های پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پست بانک به‌صورت رسمی واگذار شده است.

سالار مرادی از احداث نوار تجاری با ۷۷ دهنه واحد در منطقه واریانت و خرید خودروی آتش‌نشانی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: استقرار ادارات خدمات‌رسان در شهر سنته از اهداف مهم برنامه مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی در پایان از برگزاری دومین جشنواره موسیقی آواها و نواهای محلی سنته در دی‌ماه امسال خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت نشاط اجتماعی در منطقه خواهد داشت.