  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

برداشت بی رویه مصالح از بستر رودخانه‌ها عامل ایجاد مشکلات آبی در سنته

برداشت بی رویه مصالح از بستر رودخانه‌ها عامل ایجاد مشکلات آبی در سنته

سقز- رئیس شورای اسلامی شهر سنته برداشت بی رویه مصالح از بستر رودخانه‌ها را عامل ایجاد مشکلات آبی در سنته برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد امین‌پور ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر سنته و نماینده دهیاران این بخش با اشاره به دغدغه جدی مردم درباره تنش آبی گفت: برداشت بی‌رویه مصالح از بستر رودخانه از مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکلات آبی در منطقه است و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای تکمیل جاده جدید دسترسی به شهر و فعال شدن داروخانه و شبانه‌روزی شدن درمانگاه سنته شد.

واگذاری زمین برای احداث مرکز فوریت‌های پزشکی

شهردار سنته نیز در سخنانی با بیان اینکه مجوز استقرار دادگاه در سنته صادر شده است، افزود: زمین لازم برای احداث مرکز فوریت‌های پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پست بانک به‌صورت رسمی واگذار شده است.

سالار مرادی از احداث نوار تجاری با ۷۷ دهنه واحد در منطقه واریانت و خرید خودروی آتش‌نشانی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار داشت: استقرار ادارات خدمات‌رسان در شهر سنته از اهداف مهم برنامه مدیریت شهری محسوب می‌شود.

وی در پایان از برگزاری دومین جشنواره موسیقی آواها و نواهای محلی سنته در دی‌ماه امسال خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت نشاط اجتماعی در منطقه خواهد داشت.

کد خبر 6677894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها