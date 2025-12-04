  1. اقتصاد
همکاری ایران و عراق برای حل مشکلات آبی

وزیر منابع آب جمهوری عراق و استاندار بابل گفت: محورهای مطرح شده در نشست حکام آب یونسکو در ایران بسیار مفید بوده و تلاش‌ها و همکاری‌های ما تداوم خواهد داشت‌.

به گزارش خبرنگار مهر، عون دیاب عبدالله وزیر منابع آب جمهوری عراق و استاندار بابل در جمع خبرنگاران حاضر در حاشیه اجلاس شورای حکام آب مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری، گفت: کمبود آب در هر دو کشور ایران و عراق به صورت حاد نمایان بوده و مشکلات خاصی را ایجاد کرده است که نیازمند همکاری‌های سازنده دارد.

وی تاکید کرد: ما از کشور عراق آمادگی کاملی را برای دریافت و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مدیریت آب‌های شهری در راستای منافع دو ملت ایران و عراق داریم.

وزیر منابع آب جمهوری عراق و استاندار بابل با اشاره به تشدید و بحرانی‌تر شدن خشکسالی در ایران و عراق، افزود: محورهای مطرح شده در این نشست بسیار مفید بوده و تلاش‌ها و همکاری‌های ما تداوم خواهد داشت‌.
در خاتمه اضافه کرد: رایزنی‌های عراق و ایران برای رسیدگی به کنترل سیلاب‌ها و مدیریت آب شهری نیاز به همکاری‌های مستمر دارد.

