بدترین سناریو را برای تنش آبی کشور در نظر گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم‌امینی، مدیر عامل آبفای کشور گفت: ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذاریم و در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

روز گذشته چهاردهمین شورای حکام بود و اکثر کشورهای حاضر با مشکل آب دست و پنجه نرم می‌کردند

وی ادامه داد: همراهی مردم با وزارت نیرو نشان دهنده نقش بی‌بدیل بود، اعداد و ارقام حاکی از شرایط بد آبی بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اقدامات مدیریت مصرف و افزایش سواد آبی هم‌میهنان انجام گرفت امیدواریم هفته‌های آتی با پیش بینی بارندگی‌ها شرایط بهتری را داشته باشیم

امینی اضافه کرد: بدترین سناریو را برای کشور تعریف کردیم که بخشی از این سیاست‌ها شامل هوشمندسازی، مدیریت فشار، اصلاح شبکه‌های فرسوده و کاهش هدررفت آب است. ما همچنین اقدام به نصب لوازم کاهنده کرده‌ایم که می‌تواند تأثیر زیادی در مدیریت مصرف داشته باشد.

وی با اشاره به تنش و نگرانی جدی در برخی شهرها از جمله تهران، مرکزی، یزد، اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی گفت: برنامه‌ریزی و پروژه‌های مقابله با تنش و استفاده از ظرفیت آبی و اقدامات مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی در دستور کار داریم که مردم در دسترسی به آب شرب مشکلی نداشته باشند.

امینی خاطر نشان کرد: سرانه آب تجدیدپذیر ۱۰۳ میلیارد مکعب بوده است که سال گذشته به ۶۶ میلیارد مکعب رسیده است یعنی میزان آب تجدیدپذیر ناشی از بارش کاهش یافته بدین معنا که سبک مصرف باید تغییر کند و نگاه‌ها در حوزه مصرف، کشاورزی، شرب و مصرف را تغییر دهیم و نگاه توسعه پایدار داشته باشیم.

امینی تاکید کر: شیوه نامه‌ای اخیراً در حوزه ساخت و ساز مشترکانی که نسبت به بازچرخانی آب اقدام می‌کنند تشویق شوند.

به گفته وی، مشترکانی که بیش از ۵۰ واحد دارند پساب را در بخش آبیاری فضای سبز استفاده کنند که نیازمند همکاری سازمان نظام مهندسی شهرداری و تمامی ارگان‌ها است.

وی در رابطه با وضعیت اجرای شبکه فاضلاب استان‌های ساحلی گفت: در حال حاضر ۱۹۲ طرح فاضلاب در دستور کار و مشغول اجرا هستیم و با توجه به تاکید رئیس جمهور نگاه به شهرهای ساحلی تغییر کرد.

وی ادامه داد: سرعت ظرفیت بودجه‌ای در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان افزایش یافت و اعتبارات متفاوت در نظر گرفته شد.

مدیرعامل ابفای کشور تاکید کرد: قیمت آب شرب شهری برای مصرف‌کنندگان تا سقف الگوی تعیین‌شده، حدود ۸۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. این درحالی است که هزینه پرداختی برای آبی که با کیفیت مناسب شرب و بهداشت در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد در مقایسه با ارزش واقعی آن بسیار متفاوت است.

وی با اشاره به تفاوت چشمگیر قیمت آب شبکه شهری با آب معدنی توضیح داد: اگر یک بطری ۳۳۳ سی‌سی آب معدنی را حدود ۱۰ هزار تومان در بازار در نظر بگیریم، خرید یک مترمکعب آب به‌شکل بسته‌بندی برای مصرف‌کننده رقمی نزدیک به ۳۳ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که همان حجم آب با کیفیتی مشابه، با قیمت حدود ۸۷۰ تومان از طریق شبکه آبرسانی در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

امینی با تأکید بر اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان به ارزش واقعی آب و هزینه‌های سنگین استحصال، تصفیه و انتقال آن توجه کافی ندارند، افزود: گاهی مشاهده می‌شود که برخی مشترکان حتی استخر خود را با آب شرب پر می‌کنند. این نوع مصرف، افزون بر ایجاد فشار در شبکه آبرسانی، حق دیگر مشترکان را نیز تضییع می‌کند.

وی افزود: هیچ مشترکی حق ندارد با بدمصرفی، دیگران را از دسترسی به آب شرب و بهداشت محروم کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: آبی که با دشواری تأمین و تصفیه می‌شود، باید با رعایت الگوی مصرف استفاده شود تا خدمات شرب پایدار برای همه خانوارها قابل ارائه باشد. حرکت از بدمصرفی و پرمصرفی به سمت مصرف مدیریت‌شده، بدون ایجاد خلل در رفاه و بهداشت خانوار، کاملاً امکان‌پذیر است.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که هدف‌گذاری دولت ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب در مناطق کمتر توسعه یافته است، افزود: در قالب طرح جهاد آبرسانی طی سال گذشته ۲۴۳۷ روستا با جمعیت ۱.۳ میلیون نفر از آب شرب پایدار برخوردار شدند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز که آبرسانی و رفع تنش آبی از ۲۰۰۰ روستای کشور هدف‌گذاری شده، تاکنون عملیات اجرایی برای ۱۳۰۸ روستا با جمعیت ۵۰ هزار نفر به اتمام رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه بیان کرد: جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری و روستایی حدود ۵۸ درصد است که با ۳۲۴ مدول تصفیه‌خانه فاضلاب حدود ۸ میلیارد مترمکعب پساب تصفیه می‌شود.

وی ادامه داد: امسال ۱۹۳ طرح فاضلاب در دست اجرا داریم و برای تکمیل آنها به حدود ۴۲۰ همت اعتبار نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاصلاب کشور در خصوص آب‌شیرین‌کن‌ها نیز افزود: در سطح کشور ۹۱ آب شیرین‌کن با ظرفیت تولید ۵۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز فعال هستند، علاوه بر این، ۱۶ طرح آب شیرین‌کن در حال احداث است تا تأمین آب در مناطق کم‌آب بهبود یابد.