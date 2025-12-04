به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی سالانه نویسندگان و شاعران و تصویرگران با عنوان «شب همدلی» شامگاه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون در سالن تیمچه مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
این گردهمایی سالانه و با هدف قدردانی از سالها تلاش نویسندگان در انتشار بیش از ۳هزار عنوان کتاب و همچنین طرح دیدگاههای نویسندگان، شاعران و دیگر فعالان عرصه ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشود.
اجرای این برنامه را کبری بابایی شاعر کودک و نوجوان، محمد بخشعلیزاده و سوگند میرزایی اعضای فعال کانون پرورش فکری تهران بر عهده داشتند.
ترویج کتابخوانی برای نسل جوان رسالت ماست
در ابتدای گردهمایی عباس محمددینی، مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تشکر از میهمانان آرزوی ترویج کتابخوانی برای نسل جوان ایران داشت و سپس فاطمه خانلری، بنیتا محمدولی، بهارگل تولایی، سالار و ساناز صادقی از اعضای فعال و کتابخوان کانون، بخشهایی از کتابهای «آبیِ ناخوش»، «ابر اومد، باد اومد»، «خدا چه مهربان است»، «قورباغه چاهنشین»، «آبگیر لاکپشت» و «تابتابِ تاببازی» را که به همت کانون منتشر شده است با صدای رسا برای حاضران خواندند. گروهی از دختران نوجوانِ عضو مرکز ۳۵ کانون نیز سرودی در ستایش پرچم سهرنگ ایرانزمین اجرا کردند.
احیای جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون
محمدرضا کریمیصارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری در مورد احیای جشنواره کتاب کودک و نوجوان گفت: مایه افتخار ماست که آثار ارزشمند و شاخص نویسندگان کانون در مناطق کمبرخوردار نیز عرضه میشود.
او تصریح کرد: برای من، رقابت کودکان در آن فضا بسیار جذاب بود؛ رقابتی توأم با شعار زیبا که میگوید: کودکان کانون آهسته حرکت کنید تا کودکان دیگر به شما برسند.
او با اشاره به دستاوردهای کانون در سال گذشته افزود: بیش از ۳۵۰ کتاب جدید و بازنشری، دو سریال، دو فیلم سینمایی و دو اثر پویانمایی در سال گذشته تولید شد و این آثار موفق شدند بیش از ۳۰۰ جایزه ملی و بینالمللی کسب کنند؛ از جمله جایزه اسکار و دیگر جشنوارههای معتبر.
کریمیصارمی ادامه داد: در ادامه مسیر، کانون وارد عرصه اقتباسهای موسیقایی نیز خواهد شد. همچنین خوشحالم اعلام کنم که پس از ۹ سال وقفه در برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان، امسال شاهد ازسرگیری این رویداد خواهیم بود و امیدواریم با حضور پرشور شما جشنوارهای پربار برگزار کنیم.
شب همدلی برای پاسداشت خانواده بزرگ کانون
حامد علامتی در این مراسم، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با اشاره به شهادت ۴۰ کودک در این نبرد که دو نفر از آنان از اعضای کانون پرورش فکری بودند، گفت: «این موضوع افتخاری بزرگ برای کانون است.»
او افزود: نشست همدلی امروز نیز با همین نگاه و برای پاسداشت همراهی خانوادهی بزرگ کانون برگزار شده است. همانطور که میدانید، کانون پرورش فکری در آستانه ورود به دهه ششم فعالیت خود قرار دارد که دستاوردی ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به پیشینه فعالیت مجموعههای مختلف وابسته به کانون گفت: کانون زبان ایران بیش از ۱۰۱ سال سابقه دارد، کانون پرورش فکری حدود ۶۰ سال و از سال گذشته نیز کانون علوم و فناوریهای نوین ایران تأسیس شده تا زمینه ورود کودکان به حوزههای علمی نو فراهم شود. مجموع این تجربهها، ۱۶۲ سال سابقه ارزشمند و گرانسنگ را تشکیل میدهد و نشان میدهد کانون امروز با کمک نویسندگان، تصویرگران، شاعران، هنرمندان نمایشی و فعالان موسیقی، به یک سرمایه ملی برای کشور تبدیل شده است.
او افزود: امیدواریم در آینده به حوزههای تازهتری نیز ورود کنیم. امروز مفتخرم اعلام کنم تعداد مخاطبان ما از ۵میلیون نفر فراتر رفته و اعضای کانون در سراسر کشور به یک میلیون نفر رسیده است؛ این در حالی است که در زمان تحویل گرفتن کانون تنها ۳۰۰هزار عضو داشتیم.
طرح یاسمن و مروجان کتاب و ادبیات
علامتی درباره گستردگی فعالیتهای کانون اضافه کرد: در حال حاضر بیش از هزار مرکز فرهنگی و هنری در کشور تحت پوشش کانون پرورش فکری فعال است. ما طی سالهای اخیر تلاش کردهایم از مروجان کتاب و ادبیات حمایت کنیم و هماکنون در ۳۰ استان این مروجان طرحهای خود را با همراهی کانون به همه اقشار مردم میرسانند؛ طرحی که با نام طرح یاسمن شناخته میشود.
او ادامه داد: امسال برای نخستینبار جشن نوخوانها را برای دانشآموزان پایه اول و دوم دبستان با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار کردیم تا کودکان را بیش از پیش به کتابخوانی دعوت کنیم.
علامتی با اشاره به فعالیتهای مرتبط با استعدادهای برتر گفت: در زمینه حمایت از استعدادهای ویژه نوجوانان، باشگاههای ادبی مختلفی راهاندازی شده و کانون امروز دوباره به مأموریت اصلی خود، یعنی پرورش فکر بازگشته است. یکی از این اقدامها، راهاندازی باشگاه قاف است. بهزودی نیز باشگاه استعدادهای برتر هنرهای تجسمی و باشگاه استعدادهای علمی تأسیس خواهد شد.
او درباره حوزه هنرهای نمایشی گفت: امسال فعالیت تئاتر کودک و نوجوان را با اقتباس از کتابهای کانون آغاز کردیم و پیشبینی میکنیم طی پنج سال آینده این فعالیتها به بیش از هزار اجرا در کشور برسد.
علامتی در ادامه به موفقیتهای سینمایی و پویانمایی کانون اشاره کرد: در دو سال گذشته فیلمهایی مانند زیبا صدایم کن، باغ کیانوش و پویانمایی بچه زرنگ روی پرده سینما رفتهاند. پویانمایی کوتاه «در سایه سرو» موفق به کسب جایزه از آکادمی اسکار شد و پویانمایی «سمپاش» تاکنون ۲۲۱ جایزه بینالمللی دریافت کرده است. همچنین فیلم «باشو غریبه کوچک» در بخش کلاسیک جشنواره ونیز عنوان بهترین فیلم را کسب کرد.
او افزود: دو روز پیش همزمان با روز جزایر سهگانه، در تنب بزرگ و سیری مراکز فرهنگی هنری کانون برای کودکان آن مناطق افتتاح شد و در جزیره ابوموسی نیز سالن سینما به بهرهبرداری رسید.
علامتی با بیان اینکه نوجوانان سراسر کشور درخواست ورود به حوزههای علمی و نوآورانه را دارند، گفت: این استقبال نشان میدهد اهداف کانون بهدرستی به گوش مخاطبان رسیده است. سال گذشته از ۷۰ نویسنده خارج از کانون حمایت کردیم، چرا که کانون، خانه همه ماست و در شصتسالگی این مجموعه، نیازمند همبستگی عمیق میان مجریان و متولیان هستیم. من این گردهمایی را خلاقانهترین ایده اتاق فکر کانون برای ایجاد چنین همدلیای میدانم.
علامتی در پایان اضافه کرد: کار ما در کانون پرورش فکری فقط تولید کتاب نیست؛ ما نویسندگان، شاعران، تصویرگران، هنرمندان و فعالان فرهنگی را سازندگان هویت و پیشرانان دانایی نسل آینده میدانیم. ما همگی راه دشواری را انتخاب کردهایم، اما کانون با تمام توان در کنار شماست تا گامهای بلندتری برای ایران برداریم.
رونمایی از نشست شصت سالگی کانون
در حاشیه گردهمایی حامد علامتی، مدیرعامل کانون، بههمراه محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید، فرهاد فلاح معاون فرهنگی و امیر محمدپور معاون توسعه و مدیریت منابع و عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دو عضو نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون تهران، از نشان رسمی شصتسالگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پردهبرداری کرد.
همچنین در این آیین، فراخوان جشنواره ملی کتاب و مطبوعات کودک و نوجوان با عنوان «مداد پرنده» معرفی شد؛ جشنوارهای که نوزدهمین دوره آن پس از ۹ سال وقفه، در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در ادامه برنامه، دختران نوجوانِ عضو مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری استان تهران، سرود «با من بخوان» را اجرا کردند.
برش کیک شصت سالگی کانون با حضور پیشکسوتان
پس از اجرای این سرود، حامد علامتی مدیرعامل، معاونان تولید، فرهنگی و توسعه و مدیریت منابع، مدیرکل نظارت بر انتشارات و کوروش پارسانژاد مدیر مرکز تجربیات هنری کانون، با همراهی هوشنگ مرادیکرمانی، محمد میرکیانی، محمدرضا یوسفی، عباس جهانگیریان، مصطفی خرامان نویسندگان پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان، کیک شصتسالگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بریدند.
همچنین در این گردهمایی از هوشنگ مرادیکرمانی، سرور پوریا، فاطمه ابطحی، ابوالفضل همتیآهویی و حسن دادشکر به دلیل کوشش و تلاشهایشان تجلیل و لوح تقدیر به آنان اهدا شد.
در پایان شب همدلی اهالی ادبیات کودک و نوجوان تیزر سریال انیمیشن «بچه زرنگ» به نمایش گذاشته شد.
نظر شما