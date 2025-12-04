یونسی: نسل نوجوان شریک حل مسائل استان مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر پنجشنبه در نشستی صمیمی با اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، کانون را خانه امید و خلاقیت معرفی کرد و افزود: دغدغهها و مطالبات نسل نوجوان در مدیریت استان شنیده و پیگیری میشود.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه آینده استان در گرو حضور و مشارکت نسل جوان است، از آنان خواست در حل دو چالش مهم استان، یعنی مدیریت پسماند و ناترازی انرژی، نقشآفرینی فعال داشته باشند.
وی مدیریت پسماند را از مهمترین مشکلات استان عنوان کرد و افزود که ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ میتواند گام مؤثری در کاهش تنشهای محیطزیستی مازندران باشد.
یونسی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی در بخشهای آب، برق و گاز، بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مصرف صحیح انرژی در میان نسل نوجوان تأکید کرد.
استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد که از میان اعضای کانون، نخبگان و نیروهای متخصصی تربیت شوند که در آینده بتوانند مسائل استان و کشور را حل کنند.
وی همچنین از همکاری مردم و نیروهای امدادی در مهار آتشسوزیهای اخیر جنگلهای استان قدردانی کرد و همدلی را شرط غلبه بر بحرانها دانست.
