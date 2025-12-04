به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، منابع عبری اعلام کردند که یاسر ابوشباب یکی از مهره‌های اصلی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به هلاکت رسیده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ابوشباب که با اشغالگران صهیونیست در نوار غزه همکاری می‌کرد کشته شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است اما ینون مگال خبرنگار صهیونیست گفته که ابوشباب به دست نیروهای حماس به هلاکت رسیده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را تأیید کرده است. منابع صهیونیست همچنین اعلام کردند که هلاکت این مهره تل آویو خبر بدی برای اسرائیل به شمار می‌رود.

یکی از مأموریت‌های اصلی باند ابوشباب ایجاد هرج و مرج در نوار غزه، تیراندازی به سمت فلسطینی‌های گرسنه در مراکز توزیع کمک و مقابله با نیروهای مقاومت در این باریکه بوده است.