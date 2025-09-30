برخورداری ۲۴۰ هزار سالمند دارای معلولیت از خدمات بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، عمر طولانی را یکی از دستاوردهای قرن بیستم خواند و آن را ثمره توسعه یافتگی یک کشور دانست و گفت: طبق برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ جمعیت ایران ۸۵،۹۶۴،۰۰۰ نفر است که از این تعداد ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر (۴۷/۱۱ درصد) سالمند هستند.افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلات بسیار پیچیده تر و چه بسا لاینحل قرار خواهد دارد و از طرف دیگر تقویت مشارکت فعال سالمندان در عرصه های مختلف اجتماعی می تواند تحقق اهداف توسعه را در کمترین زمان میسر نمایند.

عباسی در ادامه به روند تغییرات جمعیتی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر اشاره داشت و گفت: جوامع بشری با توجه به روند پیش روی می بایست نسبت به برنامه ریزی های متناسب با نیاز جامعه خود اقدام نمایند و از جمله کشورهایی که در دهه های آتی با رشد شاخص های سالمندی روبرو خواهند بود کشور ما می باشد. لذا سیاستگذاران، دولتمردان و متولیان امر می بایست با رویکردهای نوین و با هدف بهره مندی جامعه متناسب با نوع نرخ رشد سالمندی بمنظور ایجاد و تقویت فرهنگ سالمندی پویا، فعال و مولد، تلاش ‏نمایند.

وی افزود: تقویت مشارکت اجتماعی سالمندان، مدیریت اوقات فراغت، ورزش، بهداشت، سلامت، ارتقای رفاه و وضعیت معیشتی، گسترش فضاهای آموزشی و توانبخشی سالمندی، توسعه مدل های مختلف مراقبت، برنامه ریزی در زمینه بیمه مراقبت طولانی مدت، بانک زمان و برخورداری یکسان سالمندان از حقوق شهروندی باید در سرلوحه اقدامات و برنامه‏ های توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

عباسی گفت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند ۷ سیاست های کلی جمعیت و در راستای تحقق شعار امسال با عنوان «حفظ کرامت، ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام های محله محور»، بدون شک پرداختن به امور سالمندان به طور مجزا توسط هر یک از نهادهای مرتبط امکان پذیر نبوده و می بایست در قالب برنامه هایی مبتنی بر وحدت منابع عمومی و انسجام ملی میسر گردد. بایستی توجه برنامه ریزان، سیاستگذاران، سازمانهای غیردولتی و عموم مردم به این موضوع معطوف شود تا با مشارکت همه گروه ها بر مشکلات غلبه کنیم و هرگونه راهکار را براساس تلفیق سالمندان در جامعه متمرکز نموده و در راستای حل مشکلات می بایست الزاماً از اقدام مبتنی بر حل مشکل فردی به سوی اقدام مبتنی بر حل مشکل جامعه که شامل فراهم آوردن کلیه مسائل رفاه می باشد، گام برداشت.

وی افزود: معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی از جمله متولیان خدمات حمایتی رفاهی وتوانبخشی به جامعه است که از دیرباز بیش از نیم قرن است که خدمات خودرا با توجه به نیاز جامعه هدف ارائه می نماید.اکنون تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان ،۱ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۹۶۲ نفر می باشند که از این تعداد ۲۴۱ هزار و ۴۹۳ نفر بالای ۶۰ سال و دارای پرونده توانبخشی هستند. بر اساس ارزیابی کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت، ۲۳ درصد سالمندان تحت پوشش سازمان دارای معلولیت خفیف، ۳۱ درصد دارای معلولیت متوسط و ۴۶ درصد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند. ۱۷.۵ درصد سالمندان دارای پرونده توانبخشی دارای چند نوع معلولیت می باشند.

عباسی افزود: معاونت توانبخشی، ارائه خدمات به گروه هدف سالمند در بخش های آموزشی، توانبخشی و مراقبتی را به عنوان اصلی ترین هدف مد نظر قرار داده است و با توجه به این مهم که در حقوق افراد سالمند ۵ اصل استقلال، مراقبت، مشارکت، خود شکوفایی و تکریم بیان شده است، معاونت امور توانبخشی در ارائه خدمات خود این اصول را مد نظر دارد. بر این اساس فعالیتها مشتمل بر ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و مراقبتی در ۳۰۷ مرکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی با ۱۴۸۵۰ مقیم، ۴۶ خانه با ۳۷۷ مقیم، ۱۵۷ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی با ۷۸۱۵ خدمت گیرنده، ۲۱۱ مرکز ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل با ۶۳۵۷ خدمت گیرنده می باشد.

گفتنی است در راستای حمایت از جامعه هدف سالمند، حمایت های مالی مستمر مشتمل بر مستمری توانبخشی، حق پرستاری و کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد، تامین لوازم بهداشتی سالمندان دارای آسیب نخاعی و بسترگرا صورت می گیرد.

همچنین به منظور ارتقای سطح توانمندی سالمندان معزز، برنامه های ارتقای توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی، شنوایی، آسیب نخاعی و سالمندان، برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی برای عموم سالمندان، تامین اندام های مصنوعی (ارتز و پروتز) مورد نیاز سالمندان، تأمین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز سالمندان و ارائه خدمات توانپزشکی از طریق خرید خدمت به سالمندان و بهره مندی سالمندان دارای معلولیت از کلیه خدمات سازمان بهزیستی از جمله فعالیت های این معاونت می باشد.