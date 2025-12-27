به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران، بر لزوم اجرای کامل قانون و پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت تاکید کرد و اعلام کرد که شناخت و به رسمیت شناخته شدن کارت معلولیت در تمامی دستگاهها در دستور کار استان قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقرر شده است: ۱۰ درصد از تختهای بیمارستانی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و در بیمارستان طبرسی بخشی از امکانات برای ارائه خدمات توانبخشی ویژه این افراد در نظر گرفته شود.
استاندار مازندران ضمن تأکید بر ارزش هر گونه خدمات ارائه شده به افراد دارای معلولیت اظهار داشت: راهکارهای عملی و مؤثر برای رفع مشکلات این قشر باید طراحی و اجرا شود و چالشها و نیازهای حوزه افراد دارای معلولیت به دقت بررسی و تصمیمگیریهای عملیاتی برای رفع آنها اتخاذ گردد.
وی با اشاره به ضرورت مناسبسازی خدمات بانکی تصریح کرد: دستگاههای خودپرداز باید به گونهای طراحی و ساماندهی شوند که دسترسی عادلانه و آسان برای همه افراد، به ویژه افراد دارای معلولیت، فراهم باشد.
مقام عالی دولت در استان همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی و حساسسازی جامعه در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تاکید کرد و افزود: صداوسیمای مرکز استان باید زمان مشخصی را به مسائل مرتبط با افراد دارای معلولیت اختصاص دهد.
استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تلاشهای استان باید به گونهای باشد که زمینههای حضور فعال و برابر افراد دارای معلولیت در تمام عرصههای اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و حقوق قانونی آنها به طور کامل رعایت گردد.
نظر شما