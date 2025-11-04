تعامل بهزیستی و سازمان بازرسی برای اجرای قانون حمایت از معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور امروز در دیدار با سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت جایگاه این سازمان در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: بهزیستی یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی کشور است که نقش محوری در ارتقای کیفیت زندگی گروه‌های هدف دارد. بخش قابل توجهی از قوانین حمایتی کشور به‌ویژه در حوزه بهزیستی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای خدمت به مردم ایجاد کرده است اما در برخی زمینه‌ها هنوز با اجرای کامل فاصله داریم و باید با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، مسیر اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر این قوانین را هموار کنیم.

وی افزود: قوانینی مانند قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از مترقی‌ترین قوانین کشور است و اجرای آن می‌تواند تحولی بزرگ در زندگی جامعه هدف ایجاد کند. با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و محدودیت نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های همکار، همراهی فعال‌تری با سازمان بهزیستی داشته باشند تا بتوانیم این مأموریت‌های انسانی را به بهترین شکل پیش ببریم.

بهزیستی مصداق بارز مسئولیت اجتماعی

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: جنس فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمان بهزیستی با سایر زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متفاوت است. بهزیستی بیش از آنکه اقتصادی یا فنی باشد، فرهنگی، اجتماعی و انسانی است از این رو لازم است در تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی، سهم این سازمان به شکلی عادلانه‌تر و متناسب با رسالت اجتماعی آن دیده شود. سازمان بهزیستی مصداق بارز و واقعی مسئولیت اجتماعی در کشور است و حمایت از آن، در واقع حمایت از سلامت و همبستگی جامعه است.

وی با اشاره به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: در شرایطی که سبک زندگی‌ها در حال تغییر است و خانواده‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند، سازمان بهزیستی می‌تواند با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، محور تحولات مثبت اجتماعی باشد. امروز نیازمند حرکت تازه‌ای در بهزیستی هستیم تا این سازمان بتواند بیش از پیش نقش راهبری خود را در حوزه سلامت اجتماعی ایفا کند ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور با تمام توان در کنار بهزیستی هستیم تا در مسیر تحقق اهداف ارزشمند این سازمان، پشتیبان و تسهیل‌گر باشیم.

علی‌محمدی تصریح کرد: بهزیستی با وجود چالش‌های متعدد در زمینه ساختار، امکانات و بودجه، یکی از پرتلاش‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های کشور است. گستره جامعه هدف آن نشان‌دهنده عمق تأثیر اجتماعی این نهاد است و ما در سازمان بازرسی کل کشور، برای حوزه بهزیستی جایگاهی ویژه و اولویت‌دار قائل هستیم. یقین داریم با تعامل سازنده، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، می‌توانیم گام‌های مؤثری در اجرای کامل قوانین حمایتی و تحقق عدالت اجتماعی برداریم.

بهزیستی در مسیر تحول و توانمندسازی گام برمی‌دارد

در ادامه این نشست، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مسیر تحولی این سازمان گفت: سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر به رویه‌های نوینی گرایش پیدا کرده و فعالیت‌های متعددی برای ارتقای اثربخشی خدمات خود انجام داده است از جمله واگذاری نظام‌مند برخی فعالیت‌ها به مؤسسات مردم‌نهاد و تمرکز بر خانواده‌محوری در خدمات اجتماعی.

وی افزود: مأموریت‌های ما از ۷ هدف به ۱۷۰ هدف افزایش یافته است در همین راستا، مثلث طلایی خدمت را ترسیم کرده‌ایم که شامل سه محور اصلی است، تمامیت یعنی تلاش کنیم تمام افرادی که باید از خدمات بهزیستی بهره‌مند شوند، پوشش داده شوند. کفایت یعنی خدمات ما استاندارد، باکیفیت و مؤثر باشد، عدالت یعنی کسانی در اولویت خدمات قرار گیرند که نیازمند تر هستند.

حسینی در تشریح رویکردهای جدید سازمان گفت: رویکرد نخست ما، توانمندسازی به جای یارانه‌گیری است باید جامعه هدف را به سمت استقلال هدایت کنیم تا از چرخه مستمری‌بگیری خارج شوند. چند ماه قبل ۸۲ هزار خانوار پشت نوبتی برای دریافت مستمری داشتیم که آن را به صفر رساندیم اما اکنون مجدداً حدود ۴۰ هزار خانوار در صف انتظار هستند بنابراین توانمندسازی محور اصلی ماست. در این مسیر پنج حوزه کلیدی داریم شامل آموزش، آموزش حرفه‌ای، اشتغال، مسکن و ازدواج.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز باید از مسیر توانمندسازی پیش برویم. ترک اعتیاد زمانی پایدار است که مراکز صیانت و توانمندسازی ایجاد شود. در استان کرمان دو مرکز صیانت از محل مجازات‌های جایگزین حبس راه‌اندازی شده که تجربه‌ای موفق و قابل تعمیم است.



تقویت مشارکت اجتماعی برای جبران محدودیت منابع

حسینی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت گفت: منابع دولتی پاسخگوی همه نیازهای جامعه هدف نیست؛ برای مثال در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت منابع کافی وجود ندارد، بنابراین راهی جز جلب مشارکت مردمی نداریم. سازمان بهزیستی تاکنون موفق شده است حدود ۱۰ درصد از منابع مورد نیاز را از طریق مشارکت مردمی تأمین کند.

وی ادامه داد: در همایش اخیر خیرین مسکن‌ساز مشهدی که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت مسکن افراد دارای معلولیت جمع‌آوری شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: برای نهادینه‌سازی این رویکرد، زیست‌بوم جامع مشارکت اجتماعی را با ۱۲ راهبرد طراحی کرده‌ایم و روز گذشته یکی از این راهبردها یعنی توسعه شبکه داوطلبان بهزیستی در چهار استان کشور آغاز شد. همچنین سازمان بهزیستی تا پیش از این، درگاه رسمی مشارکت نداشت اما با همکاری مجلس شورای اسلامی موفق شدیم مجوز ایجاد آن را بگیریم. پیش از مهرماه، پویش ملی "ایران همدل" را در این درگاه راه‌اندازی کردیم و ۲۵۰ میلیارد تومان کمک مردمی جمع‌آوری شد که برای تأمین لوازم‌التحریر بیش از ۲۱۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش هزینه شد.

طرح محله‌گرایی و توسعه خدمات اجتماعی

حسینی در ادامه به اجرای طرح محله‌گرایی اشاره کرد و گفت: بهزیستی از ظرفیت محلات استفاده می‌کند زیرا بیش از هر سازمان دولتی دیگر توان گسترش خدمات محله‌محور را دارد. طی ۸ ماه گذشته روی این موضوع کار کرده‌ایم و با وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا در ساعات بعدازظهر، مدارس در اختیار طرح‌های اجتماعی قرار گیرند. این طرح در ۲۱ استان کشور آغاز شده و شامل شناسایی استعداد نوجوانان محلات، آموزش فنی و حرفه‌ای و اعطای تسهیلات اشتغال به آن‌هاست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) که در روستاها اجرا می‌شود اکنون در شهرها نیز در حال توسعه است. همچنین با استفاده از ظرفیت طرح سلام قصد داریم این الگو را در محلات گسترش دهیم. سالمندی نیز یکی از چالش‌های بزرگ کشور است؛ بسیاری از سالمندان تنها هستند، در همین راستا در طرح سلام، پاتوق سالمندی برای افزایش تعامل و نشاط آنان ایجاد کرده‌ایم. همچنین تعاونی محله‌یار و حساب امید محله را طراحی کرده‌ایم و با همکاری بسیج و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، برای ایجاد مراکز کارآفرینی محلی اقدام کرده‌ایم.

بررسی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با همراهی سازمان بازرسی

در ادامه این نشست، علیرضا آنجلاسی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور، گفت: سعی کرده‌ایم از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور بهترین استفاده را به نفع جامعه هدف داشته باشیم. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که شامل ۳۴ ماده است در سال‌های گذشته به‌صورت کامل بررسی شده و با همراهی سازمان بازرسی، مرجع رسیدگی به هر بند مشخص شده است.

وی افزود: برای مثال، به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد که موظف به اجرای جذب سه درصد از کارکنان از میان افراد دارای معلولیت است اما این قانون تا ده سال اجرا نشد که نتیجه پیگیری‌ها منجر به برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه معلولان شد همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است ۱۰ درصد واحدهای در حال احداث را به جامعه هدف بهزیستی اختصاص دهد. اکنون درخواست داریم برای بار دوم، مطالبات و اقدامات انجام‌شده با همکاری سازمان بازرسی احصا شود.

علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور گفت: رئیس قوه قضائیه شخصاً پیگیر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است و برای اجرای فاز دوم این قانون آمادگی کامل داریم.

همچنین علی محمدی در میز خدمت سازمان بهزیستی کشور حضور یافت و شنونده مشکلات و مطالبات تعدادی از خانوارهای جامعه هدف سازمان بهزیستی بود.