  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی رانندگان در محور نیشابور–مشهد

مشهد- در این فیلم، تصاویری از مه غلیظ در محور نیشابور به مشهد که باعث کاهش دید رانندگان شده است را مشاهده می‌کنید.

