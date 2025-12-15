https://mehrnews.com/x39Sm2 ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ کد خبر 6689970 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴ مهگرفتگی و کاهش دید افقی رانندگان در محور نیشابور–مشهد مشهد- در این فیلم، تصاویری از مه غلیظ در محور نیشابور به مشهد که باعث کاهش دید رانندگان شده است را مشاهده میکنید. دریافت 51 MB کد خبر 6689970 کپی شد مطالب مرتبط بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی بارانی و برف است جاده های خراسان رضوی بارانی است بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است برچسبها مه گرفتگی نیشابور مشهد
