صادق: وزارت راه و شهرسازی هیچ اصراری بر محدود کردن توسعه شهرها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرازانه صادق شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان با اشاره به حضور جمعی از نخبگان حوزه بانوان اظهار کرد: در دیداری که با نخبگان بانو در استان داشتیم، تنها بخش کوچکی از ظرفیت عظیم بانوان توانمند این استان را مشاهده کردم. آنچه در آن جلسه شنیدم و دیدم، نشان میدهد که تعداد بانوان نخبه و شایسته در استان بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون در جایگاههای مدیریتی حضور دارند.
وی افزود: تعداد بانوان نخبه حاضر در این جلسه شورای برنامهریزی بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعیات استان اقتضا میکند. انتظار ما این است که بانوان توانمند، شایسته و نخبهای که در استان حضور دارند، حتماً در سطوح مدیریتی نقشآفرینی کنند و فرصت خدمت به استان برای آنان فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: حمایت از نخبگان بهویژه بانوان، یک ضرورت مدیریتی و یک سرمایهگذاری راهبردی برای آینده استان است و ما باید زمینه حضور پررنگتر و مؤثرتر آنان را فراهم کنیم.
وی با قدردانی از همراهی و همدلی مردم زنجان افزود: اقدامات ما به برکت همین مردم معنا پیدا میکند. خدا را شکر میکنم که امروز توفیق دیدار با دو مادر شهید را نیز داشتم. این سرزمین و این میهن اسلامی همواره باید در برابر چشم بد دشمنانی که میدانند ایران چیست و چگونه میتواند سرافرازتر باشد، آماده و مقاوم بایستد؛ همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در حوادث و جنگهای اخیر شاهد درخشش مردم بودیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی استان زنجان گفت: زنجان بیش از ۲۶۰۰ شهید و با احتساب دیگر فداکاریها بیش از سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ شهدایی که جانانه ایستادند. در حوزه نخبگان نیز شهید دکتر شهریاری نماد درخشانی از توان علمی ایران است که نشان داد با وجود همه محدودیتها، میتوان در پیچیدهترین دانشها سرآمد شد. غواصان بیدفاع نیز با مظلومیت خود صفحهای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.
وی افزود: این استان، استان شیخ اشراق و شهابالدین سهروردی است و از همه مهمتر، مهد شور و شعور حسینی. عزاداریهای زنجان، چه در مرکز استان و چه در شهرهای دیگر همچون قیدار و ابهر، مثالزدنی است. چراغ محرم در این استان همیشه درخشیده و پیشینه مذهبی و تاریخی زنجان بینظیر است.
کریدور شرق به غرب از سرخس تا مرز ترکیه، یکی از اولویتهای دولت است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان زنجان تأکید کرد: زنجان از میان هفت استان همجوار خود، با پنج استان مرزی ارتباط دارد و همین ویژگی، این استان را به نقطهای مهم از نظر ژئوپلیتیک و قلب ارتباطات شرق به غرب بدل کرده است. کریدور شرق به غرب از سرخس تا مرز ترکیه، یکی از اولویتهای دولت است و تکمیل بخشهای باقیمانده این کریدور—که همان حلقه مفقوده اتصال مسیر است—در دستور کار جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. قرارگرفتن زنجان در قلب جاده ابریشم اهمیت این استان را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: تمام شهرهای استان زرخیز زنجان، در حوزه حملونقل جادهای و ریلی دارای اهمیت خاص هستند و ما مأموریتهای مربوط به توسعه زیرساختها را در اولویت نخست وزارتخانه قرار دادهایم.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توسعه علمی و متوازن شهرها، گفت: نیازهای زمین و ساختوساز در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر هر دو هفته یکبار در شورای عالی شهرسازی بررسی و تصمیمگیری میشود تا رشد شهرها بدون محدودیت اما هوشمندانه انجام شود.
دهکهای پایین در اولویت تأمین مسکن قرار دارند
صادق با بیان اینکه دهکهای یک تا چهار که حتی توان تأمین آورده اولیه را ندارند، در اولویت برنامههای مسکن قرار گرفتهاند و تأمین سرپناه برای این اقشار محروم با جدیت پیگیری میشود، افزود: سیاست دولت چهاردهم بر واقعگرایی و عمل به وعدههای پیشین است.
وی همچنین بر اهمیت خدمات پشتیبان مسکن مانند مدرسه، پارک، فضای سبز، درمانگاه و کلانتری تأکید کرد و افزو: نبود این خدمات میتواند به بروز مشکلات اجتماعی و ناامنی منجر شود.
صادق با اشاره به محدودیتهای زمین و زیرساختها گفت: بخش عمدهای از اراضی درجه یک و دو برای کشاورزی محفوظ است و امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد. تأمین آب نیز به دلیل محدودیتهای وزارت نیرو چالش جدی است، اما شهرهایی که طرح جامع دارند، باید طبق مصوبه، آب کافی دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی از پیگیری مطالبات مردم و نمایندگان خبر داد و افزود: افزایش سقف تسهیلات، پلکانی شدن پرداختها و ارائه تسهیلات به تمام مسکنهای حمایتی در دستور کار است و دهکهای پایین جامعه (۱ تا ۴) اولویت دارند.
وی همچنین حمایت از شهرکهای صنعتی و تولیدکنندگان را ضروری عنوان کرد و گفت: این شهرکها میتوانند در تأمین مسکن کارکنان خود نقش مؤثری داشته باشند و وزارت راه و شهرسازی در تأمین اراضی و پشتیبانیهای لازم همراه آنان است.
وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن ایثارگران گفت: با وجود پیشرفتهای قابل توجه، هنوز فاصلههایی وجود دارد و بررسی مستمر با استانداران و مدیران کل ادامه دارد تا حقوق ایثارگران به طور کامل اجرایی شود.
صادق بر بهبود بافتهای فرسوده و سکونتگاههای حاشیهای نیز تأکید کرد و یادآور شد: مصوبات شورای عالی شهرسازی و ضوابط تشویقی تدوین شده و نمایندگان مجلس میتوانند با پیگیری، روند اجرای طرحها را تسریع کنند. هدف این است که جمعیت حدود ۲۰ میلیونی ساکن در بافت فرسوده و حاشیهای نیز از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
توسعه شبکه ریلی با نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت عملیاتی در حال پیگیری است
وی در ادامه به پروژههای حوزه راه و ریل استان زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه شبکه ریلی با نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت عملیاتی در حال پیگیری است و بخش خصوصی میتواند در تسریع اجرای پروژهها نقش مؤثر داشته باشد. همچنین توسعه آزادراهها و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد و برخی پروژهها تا ۹۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت فعالیت فرودگاه زنجان گفت: مشکلات تجهیزات و ناوگان پروازی در حال بررسی است و با همکاری استاندار و مدیران فرودگاهها، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت پروازها انجام خواهد شد.
صادق بر حمایت از نخبگان، ورزشکاران و خبرنگاران استان تأکید کرد وافزود: زمین یا آپارتمان برای مدالآوران و نخبگان شناسایی شده و پیگیری مسکن خبرنگاران نیز در دستور کار است تا بخشی از مشکلات این اقشار حل شود.
