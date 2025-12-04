تعطیلی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در رودان به دستور دادستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان از امشب ساعت ۲۱ تعطیل خواهد شد.

سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان گفت: با توجه به گزارش‌های شبکه بهداشت و درمان و افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا تصمیم بر آن شد که جهت حفظ سلامت شهروندان، فعالیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا متوقف شود.

وی افزود: سلامت مردم برای دستگاه قضائی و مجموعه مدیریت شهرستان در اولویت قرار دارد و هرگونه فعالیتی که احتمال افزایش شیوع بیماری را در پی داشته باشد تا زمان کنترل شرایط محدود خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول موظف‌اند همکاری لازم را برای اجرای این دستور داشته باشند و در صورت لزوم تصمیمات تکمیلی نیز اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات، اخبار رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.