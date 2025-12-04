  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

تعطیلی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در رودان به دستور دادستان

تعطیلی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در رودان به دستور دادستان

بندرعباس-با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان از امشب ساعت ۲۱ به‌منظور پیشگیری از گسترش آنفولانزا تعطیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان از امشب ساعت ۲۱ تعطیل خواهد شد.

سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان گفت: با توجه به گزارش‌های شبکه بهداشت و درمان و افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا تصمیم بر آن شد که جهت حفظ سلامت شهروندان، فعالیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا متوقف شود.

وی افزود: سلامت مردم برای دستگاه قضائی و مجموعه مدیریت شهرستان در اولویت قرار دارد و هرگونه فعالیتی که احتمال افزایش شیوع بیماری را در پی داشته باشد تا زمان کنترل شرایط محدود خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول موظف‌اند همکاری لازم را برای اجرای این دستور داشته باشند و در صورت لزوم تصمیمات تکمیلی نیز اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از حضور غیرضروری در تجمعات، اخبار رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.

کد خبر 6678031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها