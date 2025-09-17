به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان در استان هرمزگان از تشکیل پرونده قاچاق سوخت به‌صورت سازمان‌یافته برای یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در شهر بیکاه از توابع این شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی توسط ضابطین و پس از بررسی دوربین‌های مداربسته و مراودات مالی بین کارگران و مدیر جایگاه مشخص شد که عوامل جایگاه مذکور حجم وسیعی از سوخت یارانه‌ای را تحویل قاچاقچیان داده‌اند.

موسوی یادآور شد: بر اساس گزارشات و تحقیقات مراجع تخصصی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، جایگاه مذکور، فعالیت خود را بر قاچاق سوخت متمرکز کرده بود و با ایجاد شبکه و ارتباطات منسجم با قاچاقچیان و گروه‌های سازمان یافته، سوخت خود را در خدمت قاچاقچیان قرار می‌داد.

دادستان رودان با بیان اینکه، بر اساس گزارشات واصله، مدیر این پمپ بنزین و پمپ چی‌های آن نقش اصلی را در این شبکه قاچاق سوخت داشته‌اند، تصریح کرد: تخلفات و فعالیت‌های مجرمانه این افراد موجب حجم وسیعی از نارضایتی عمومی مردم شهرستان رودان شده بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با صدور دستور قضائی مدیر این پمپ بنزین به همراه شش نفر از کارگرهایش دستگیر شده‌اند و ضمن بازرسی از خانه‌ها، مخفیگاه و اقامتگاه آنها خودروهای آنان نیز توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با بیان اینکه از متهمین تاکنون ۲۰ کارت سوخت مورد استفاده در امر قاچاق کشف شده است، اعلام کرد: افراد دستگیر شده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شده‌اند.