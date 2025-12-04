مخبر: خون شهدای جنگ ۱۲ روزه این مرز و بوم را بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار رهبری انقلاب به مناسبت «روز تکریم مادران و همسران شهدا» با خانواده حسین کریمیدوست از شهدای جنگ ۱۲ روزه، دیدار کرد.
محمد مخبر در این دیدار بر نقش شهیدان و خانوادههای آنان در استمرار راه انقلاب اسلامی تأکید و با اشاره به ویژگیهای شهید کریمیدوست اظهار کرد: سیره این شهید و سخنان اطرافیانش نشان میدهد دلسوزی و مهربانی نسبت به خانواده، دوستان و مردم و محرومان از مهمترین ویژگیهای او بوده که همواره دغدغهمند و در پی گشودن گره از کار نیازمندان بوده است.
وی ادامه داد: چنین جوانانی، چه آنان که به شهادت رسیدهاند و چه آنان که در این مسیر گام برمیدارند، موجب افتخار کشور و نظام هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه مادران و همسران شهدا، افزود: آنان کمتر درباره فداکاری خود حرف میزنند و ارزششان در همین رفتار آرام و مسئولانه است؛ اینکه رنج را به معنا و ایستادگی تبدیل کردند.
مشاور و دستیار رهبری تاکید کرد: شهدای اخیر ما در صحنه مقابله با استکبار و رژیم شکستخورده صهیونیستی، خوش درخشیدند و خون پاکشان در جنگ ۱۲ روزه، این مرز و بوم را بیمه کرد.
