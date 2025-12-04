  1. استانها
آیین شکوه ایثار در بهاباد برگزار شد

یزد_ به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، آیین شکوه ایثار با حضور مسئولان شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه شش گروه از مسئولان بهاباد با حضور در منازل ۱۶ تن از مادران و همسران معظم شهدا، ضمن گفت‌وگو با آنان، از صبر، استقامت و ایثار والای آنان تجلیل کردند.

در این دیدارها، معاونین فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان حضور داشتند و با اهدا شاخه‌های گل و لوح سپاس، از مقام شامخ این بانوان ایثارگر قدردانی به‌عمل آوردند.

در این دیدارها مسئولان نقش مادران و همسران شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و نقش مادران و همسران شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بی‌بدیل دانسته و تأکید کردند که این قشر گران‌قدر، با صبر و پایداری خود، الگویی ماندگار برای جامعه امروز هستند.

آئین شکوه ایثار همه‌ساله در شهرستان بهاباد برگزار می‌شود و هدف از اجرای آن، تجلیل از جایگاه مادران و همسران شهدا و تداوم فرهنگ قدردانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.

