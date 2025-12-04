آیین شکوه ایثار در بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه شش گروه از مسئولان بهاباد با حضور در منازل ۱۶ تن از مادران و همسران معظم شهدا، ضمن گفت‌وگو با آنان، از صبر، استقامت و ایثار والای آنان تجلیل کردند.

در این دیدارها، معاونین فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان حضور داشتند و با اهدا شاخه‌های گل و لوح سپاس، از مقام شامخ این بانوان ایثارگر قدردانی به‌عمل آوردند.

در این دیدارها مسئولان نقش مادران و همسران شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و نقش مادران و همسران شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بی‌بدیل دانسته و تأکید کردند که این قشر گران‌قدر، با صبر و پایداری خود، الگویی ماندگار برای جامعه امروز هستند.

آئین شکوه ایثار همه‌ساله در شهرستان بهاباد برگزار می‌شود و هدف از اجرای آن، تجلیل از جایگاه مادران و همسران شهدا و تداوم فرهنگ قدردانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران است.