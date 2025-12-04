سرهنگ پارسا: روایت زندگی شهدا رسالت اصلی اصحاب رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر پنجشنبه هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا به همراه جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه با حضور در منزل شهید هشت سال دفاع مقدس علی درویشی در لاهیجان، با مادر این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور جانشین سپاه ناحیه لاهیجان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، سرهنگ پارسا با تسلیت این ایام و گرامیداشت مقام حضرت ام‌البنین (س) اظهار کرد: حضرت ام‌البنین (س) الگوی صبر، ایثار و ولایتمداری است؛ بانویی که چهار فرزند رشید خود را در راه دفاع از اهل‌بیت (ع) تقدیم کرد و پس از آن نیز پرچمدار روایت حماسه کربلا شد. امروز مادران شهدا، ادامه دهنده همان مسیر نورانی هستند.

وی با اشاره به مقام والای مادر شهید علی درویشی افزود: شما با تربیت فرزندی چون شهید علی درویشی که در راه دفاع از ناموس و امنیت این سرزمین به شهادت رسید، نشان دادید که مادران ایرانی همچنان ام‌البنین های زمان هستند. صبر و استقامت مادران شهدا بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب و ضامن اقتدار ایران اسلامی است.

رئیس بسیج رسانه گیلان همچنین نقش رسانه‌ها در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت را مهم برشمرد و گفت: وظیفه اصحاب رسانه این است که با قلم و تصویر، این گنجینه‌های بی‌بدیل ایثار را به نسل جوان معرفی کنند تا یاد و نام شهدا و فداکاری خانواده‌های آنان همواره زنده بماند.

سرهنگ پارسا در ادامه، با حضور در منزل شهیدان حامدی در لاهیجان، با برادر این شهدا دیدار کرد و بر ضرورت حفظ و استمرار راه شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی تأکید نمود.

در پایان این دیدارها، با اهدای لوح تقدیر و تکه فرش متبرک به آستان مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) از صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.