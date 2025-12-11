دیدار صمیمانه استاندار اصفهان با مادر شهیدان محمدی در قهدریجان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، شامگاه چهارشنبه در جریان سفر کاری خود به شهرستان فلاورجان و پس از بازدید از چند طرح عمرانی و نشست با جمعی از فعالان شهری، عصر امروز با حضور در شهر قهدریجان به منزل خانواده شهیدان محمدی رفت و با مادر این دو شهید گران‌قدر دیدار کرد.

این دیدار در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمان با روز مادر انجام شد و فضای منزل شهیدان محمدی را آکنده از حال و هوای احترام، صمیمیت و تکریم مقام مادران ایثارگر کرد. استاندار اصفهان در این دیدار با اهدای شاخه گل و تقدیم پیام تبریک روز مادر، از صبر، استقامت و جایگاه معنوی مادران شهدا قدردانی کرد.

جمالی‌نژاد در سخنانی با اشاره به نقش بنیادین مادران در شکل‌دهی به هویت نسل آینده اظهار داشت: «حضور در کنار خانواده شهیدان محمدی فرصتی است برای یادآوری اینکه مادران، ستون‌های استوار جامعه و چراغ هدایت خانواده‌ها هستند. عظمت و ارزش مادران به‌ویژه مادران شهدا در کلام نمی‌گنجد و باید بیش از گذشته دیده و قدردانی شوند.»

وی همچنین با تأکید بر اینکه تکریم خانواده‌های شهدا از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: «مادران شهدا سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ما هستند و پاسداشت مقام آنان در دستور کار مجموعه استانداری قرار دارد.»

مادر شهیدان محمدی که دو فرزند دلاور خود را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب و میهن کرده است، در این دیدار با لحنی سرشار از احساس، به بیان خاطراتی از فرزندان شهید خود پرداخت و حضور مسئولان در میان خانواده‌های شهدا را دلگرم‌کننده دانست.

این دیدار در فضایی صمیمانه و همراه با روایت‌هایی از فداکاری و پایداری خانواده‌های شهدا به پایان رسید.

