به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه از ریاست کالج اروپا در بلژیک و مدیریت آکادمی سیاسی این اتحادیه استعفا کرد. این اقدام موگرینی بعد از رسوایی فساد مالی وی در اتحادیه اروپا صورت گرفت.

چند روز قبل پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوء استفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا موگرینی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه این اتحادیه صورت گرفت. وی به تازگی آزاد شده است.