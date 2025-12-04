به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در این آئین با تقدیر از تلاش‌های خیرین حوزه سلامت، اظهار کرد: حرکت‌های مردمی و خیرخواهانه در همدان ریشه در تفکر بزرگان و شخصیت‌هایی چون آیت‌الله شهید مدنی دارد و امروز خیرین راه آنان را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به عمق فرهنگ نیکوکاری در جامعه ایرانی-اسلامی، افزود: فعالیت‌های عام‌المنفعه نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و آینده‌نگر مردم است و بدون همراهی خیرین، توسعه زیرساخت‌های درمانی با کندی مواجه می‌شد.

استاندار همدان با بیان اینکه سلامت از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: اگرچه تأمین زیرساخت‌های بهداشتی وظیفه دولت است، اما مشارکت مردمی موجب تسریع و تعمیق این خدمات شده است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اجرای ۱۰۸ پروژه در قالب «نهضت پروژه‌های آموزشی» در استان، خبر داد: تاکنون ۴۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، این تعداد به ۶۰ پروژه افزایش یابد تا هیچ مدرسه کانکسی در همدان باقی نماند.

وی تأکید کرد: علاوه بر توسعه مراکز درمانی، باید به حوزه پیشگیری نیز توجه ویژه‌ای شود. پیشنهاد می‌کنم مرکز مطالعات پیشگیری از بروز معلولیت‌ها، بیماری‌های ژنتیکی مانند اوتیسم یا بیماری پروانه‌ای با مشارکت خیرین ایجاد شود تا هم از رنج خانواده‌ها کاسته شود و هم هزینه‌های درمان کاهش یابد.

استاندار همدان با اشاره به آمار ۹ هزار بیمار سرطانی ثبت‌شده در استان، گفت: این رقم قابل توجه است و باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی و نخبگان محلی، اقدامات مؤثری در راستای پیشگیری انجام شود.

وی در پایان، اقدامات خیرین را «باقیات‌الصالحات» خواند و ابراز امیدواری کرد که حضور و مشارکت آنان در عرصه سلامت، روزبه‌روز پررنگ‌تر شود.

این مرکز درمانی تازه‌تأسیس، چهارمین مجموعه تحت پوشش مؤسسه خیریه مهدیه همدان است که با هدف ارائه خدمات درمانی به نیازمندان و کاهش هزینه‌های بهداشتی خانواده‌های کم‌درآمد راه‌اندازی شده است.