به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی، عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان زنجان که با حضور وزیر مسکن برگزار شد، با اشاره به اهمیت رویکردهای تحولی دولت چهاردهم و لزوم توجه جدی به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات عمومی گفت: در برخی عرصه‌ها همچون مسائل فرهنگی و تبیینی به همان میزان اهمیت و ضرورت وجود دارد که در حوزه‌های دفاعی، علمی و فناوری شاهد پیشرفت هستیم.

وی با اشاره به لزوم تقویت جهاد تبیین و فعالیت‌های فرهنگی ادامه داد: این اقدامات نیز موجب افزایش امید اجتماعی و تقویت رضایت عمومی می‌شود و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه حضرت آقا بارها بر جهاد تبیین تأکید کرده‌اند و ما نیز مأموریت داریم دستاوردهای نظام را به‌طور شفاف و دقیق برای مردم بیان کنیم، خاطرنشان کرد: در این حوزه کم‌کاری‌هایی وجود داشته و نیاز است مسئولان استانی اطلاعات دقیق و مستندی را درباره پیشرفت‌ها در اختیار ائمه جمعه و مردم قرار دهند.

وی با اشاره به وضعیت استان پیش از انقلاب یادآور شد: قبل از انقلاب تنها پانزده روستای استان برق داشت، اما امروز همه تمامی روستاها دارای برق، گاز، راه، بهداشت و آموزش‌ هستند و این پیشرفت‌ها باید به درستی برای مردم تشریح شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: مجموعه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در سایت های نهضت ملی مسکن احداث شودتا علاوه بر رفع نیاز مسکنی، جامعه به سمت رشد فرهنگی و اجتماعی پیش برود.

وی با تأکید براینکه یک تصمیم به‌موقع می‌تواند امید گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند، ادامه داد: مواردی مانند اصلاح وضعیت تعاونی‌ها یا تعیین تکلیف الحاق‌ها از جمله موضوعاتی است که مردم سال‌ها در انتظار آن هستند.

حسینی با اشاره به اینکه وقتی یک جوان باید ماهانه ۱۷ میلیون تومان قسط بپردازد، طبیعی است که از ادامه مسیر منصرف می‌شود، عنوان کرد: امیدواریم وعده‌ها و بشارت‌هایی که از سوی مسئولان دولت چهاردهم عنوان شده، با شفافیت به اطلاع مردم برسد تا نگرانی‌ها کاهش یابد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات مردم

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر تکمیل طرح‌های وعده‌داده‌شده، گفت: مردم انتظار دارند طرح‌هایی مانند پروژه‌های مسکن مردم کوی فلسطین که بخشی از آن انجام شده و مورد اطلاع‌رسانی نیز قرار گرفته، هرچه زودتر به پایان برسد.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق مسکونی جدید اظهار داشت: مردم درباره کمبود زیرساخت‌های آموزشی، مذهبی و فرهنگی در سایت‌های جدید مسکن نگرانی جدی دارند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که حتی مناطق برخوردار با چالش‌های فرهنگی مواجه‌اند، نبود مسجد، کانون فرهنگی و مرکز آموزشی در مناطق جدید وضعیت را دشوارتر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه تجربه جهاد سازندگی نشان داد مشارکت مردم می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، تصریح کرد: دولت چهاردهم رویکرد مردمی‌سازی را در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دنبال می‌کند و این سیاست می‌تواند الگویی برای پیشبرد بهتر طرح‌ها در استان زنجان و سراسر کشور باشد.