«در میان درختان انجیر» در جشنواره سینما حقیقت حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مستند «در میان درختان انجیر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود زارعیان یکی از مستندسازان مشهدی همزمان با راهیابی این مستند به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» رونمایی شد.

پوستر این مستند را محمدرضا فراهانی طراحی کرده است.

این مستند نگاهی است تجربه گرا به رابطه‌ی میان مادری عراقی و فرزندش که برای دفاع از وطن می جنگد و در موقعیت زمانی ایام اربعین روایت می‌شود.

عوامل این پروژه پژوهش، تدوین و کارگردانی: مسعود زارعیان، مدیر فیلمبرداری: رضا عزیزفرخانی، نویسنده: مسعود زارعیان و حامد عسکری، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، صدابردار: علی فضلی، آهنگساز: هادی فولادوند، مدیر تولید: سیدمحمدرضا هاشمی، مترجم: فاطمه کامل حسینی، عکاس: مجید زارعیان هستند.