حضور سازمان اوج با ۱۰ اثر در «سینماحقیقت» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، با اعلام آثار راه یافته به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، ۱۰ اثر از سازمان اوج به بخشهای مختلف این دوره راه یافتند.
«نارکیس»، «خاکهای زخمی»، «مٌک»، «صغری رئیس»، «آشیان»، «عبای سوخته»، «من تروریست نیستم»، «اشغال جزایر»، «کوچه دوست» و «نام جاوید وطن» ۱۰ مستند از سازمان اوج است که در این دوره رونمایی میشوند.
«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیهکنندگی فاطمه سادات احمدی روایتی از بیم و امیدهای زندگی دختری نابینا است که در بخش بلند جشنواره حضور دارد و در خانه مستند تولید شده است.
«خاکهای زخمی» به کارگردانی و تهیهکنندگی مصطفی شوقی در خانه مستند به تولید رسیده و درباره اثرات بمبهای مخرب و سمی در جنگهای غرب آسیا است که در بخشهای نیمه بلند و آوینی جشنواره حقیقت برای نخستین بار به نمایش گذاشته میشود.
«مُک» به کارگردانی نازنینزهرا رفیعی و تهیهکنندگی محمدصادق اسماعیلی در بخش کوتاه جشنواره پذیرفته شده است. این مستند روایتی از یک زن در منطقهای از جنوب کرمان است که برای اثبات بیگناهی شوهرش که به خاطر مواد مخدر محکوم به اعدام شده، تلاش میکند.
«صغری رئیس» داستان زندگی پیرزنی روستایی را روایت میکند که قریب به یک قرن سن دارد، تنها زندگی میکند و با فعالیتهای خاص روزمرهاش، جهان خویش را معنا میبخشد. این اثر به ۲ بخش دانشجویی و بخش کوتاه جشنواره حقیقت راه یافته است. کارگردانی «صغری رئیس» را سیدصادق کاظمی و تهیهکنندگی آن را محمدجواد امیرانی بر عهده دارد. این اثر نیز در خانه مستند تولید شده است.
«آشیان» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدجمال عودسیمین تولید شده در اومافیلم، روایتی از امام جماعت یک مسجد در مناطق محروم جنوب کشور و اقدامات ویژه او در فرهنگسازی این محدوده است که در بخش آوینی برای نخستینبار به نمایش در میآید.
«عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیهکنندگی اباذر صالحیان روایتی است از زندگی سیاسی شهید آیتالله بهشتی و مناقشاتی که ایشان از آستانه انقلاب تا زمان شهادت با جریانها و چهرههای سیاسی داشتهاند. این اثر در بخش آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» پذیرفته شده است.
«من تروریست نیستم» روایت خاص و جستجوگرایانه از مسیرپرچالش توسعه استان سیستان و بلوچستان است. این اثر به کارگردانی و تهیهکنندگی محسن اسلامزاده، تهیه شده در خانه مستند، به بخش آوینی جشنواره حقیقت راه یافت.
«اشغال جزایر» داستان ایران و حق مالکیت بر آبها و جزایر خلیج فارس است. کارگردانی این اثر را داوود مرادیان و تهیهکنندگی آن را مصطفی شوقی برعهده دارد. این اثر که در بخش آوینی و بخش ایران جشنواره حقیقت پذیرفته شده، تولید خانه مستند است.
مستند «کوچه دوست» در بخش ایران جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد. این اثر روایت سه دختر نوجوان در یک کوچه است که بعد از ایام جنگ ۱۲ روزه در تهران، سعی در دلگرمی دادن به یکدیگر و بازسازی خانههایشان دارند. کارگردانی «کوچه دوست» را حمیدرضا حیدری و تهیهکنندگی آن را سیدمحمدرضا تجلی بر عهده دارد.
مستند «نام جاوید وطن» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین همایونفر به تلاشهای سیدعلی میرفتاح، هنرمند نقاش در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی میپردازد و در بخش ایران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس ملت برگزار میشود.
