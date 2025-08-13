مستند «تنها خواهم رفت»؛ نگاهی نو به اربعین از دریچه چشم کودک و نوجوان

علیرضا اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به اندیشه‌سازی در پیاده‌روی اربعین، از لزوم تخصصی‌شدن موکب‌ها و استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم عمیق عاشورایی سخن گفت.

تهیه‌کننده مستند تنها خواهم رفت بیان کرد: این مستند نگاهی متفاوت به موقعیت اربعین دارد؛ نگاهی از منظر کودک و نوجوان، نگاهی که خاطره‌ای ماندگار از اربعین را در ذهن آن‌ها ثبت می‌کند.

وی افزود: مریم خیری در این مستند تلاش می‌کند تا با اجرای نمایش عروسکی، روایت کودکان غزه را به تصویر بکشد، اما در این مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. شاید برای برخی زائرین این سوال پیش بیاید که جای عروسک در اربعین کجاست؟ اما باید گفت تئاتر عروسکی نه‌تنها برای کودکان و نوجوانان، بلکه برای بزرگسالان نیز جذاب و تأثیرگذار است.

اخلاقی با اشاره به تجربه‌های پیشین در این زمینه گفت: به یاد دارم در یکی از نمایش‌ها، زمانی که مادربزرگ عروسکی مشغول روایت داستان‌های اربعین بود، بسیاری از زائران بزرگسال تحت تأثیر قرار گرفتند و گریستند. این نشان می‌دهد که نمایش عروسکی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای انتقال مفاهیم عمیق در مسیر اربعین باشد.

تهیه‌کننده مستند تنها خواهم رفت با تأکید بر لزوم پرداختن به مسئله غزه در اربعین، تصریح کرد: اگر فریاد کودکان مظلوم غزه در اربعین شنیده نشود، پس کجا باید آن را بازگو کرد؟ اربعین نماد مبارزه با ظلم است و باید از این فرصت برای بیان حقایق جهان اسلام استفاده کرد.

تمرکز بر اندیشه زائر؛ ضرورتی انکارناپذیر

وی با اشاره به اهمیت اندیشه‌سازی در اربعین، گفت: اگر می‌خواهیم بهترین بهره را از این موقعیت ببریم، باید بر اندیشه زائر تمرکز کنیم. این اندیشه از طریق گفتمان‌های خدمت‌رسانی فکری و فرهنگی شکل می‌گیرد.

اخلاقی ادامه داد: موکب‌های ایرانی باید بیش از گذشته به سمت تخصصی‌شدن حرکت کنند؛ تخصص در حوزه‌های هنر، رسانه و تبیین معارف. غفلت از این مسئله می‌تواند خسارات فکری جبران‌ناپذیری برای زائرین به همراه داشته باشد.

زائر اربعین؛ از مصرف‌کننده تا کنشگر

تهیه‌کننده مستند تنها خواهم رفت با بیان اینکه هر زائر و هنرمند باید نسبت خود را با اربعین پیدا کند، گفت: زائر اربعین نباید صرفاً یک مصرف‌کننده باشد، بلکه باید به یک کنشگر تبدیل شود. این کنشگری در ساختارهای کلان می‌تواند به امت‌سازی و گسترش فرهنگ عاشورایی کمک کند.

وی با اشاره به حضور موکب‌های مسیحی و اهل سنت در مسیر نجف تا کربلا، خاطرنشان کرد: حتی یک مسیحی نیز وقتی نسبت خود را با اربعین پیدا می‌کند، به دریای عظیم حرکت عاشورایی می‌پیوندد.

تأکید رهبر انقلاب بر اندیشه‌سازی در اربعین

اخلاقی در بخشی از سخنان خود به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با موکب‌داران اربعینی در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: ایشان به سه نکته کلیدی اشاره فرمودند؛ اول معرفی امام حسین (ع) به دنیا؛ امروز دنیای مظلوم و تحت ستم، بیش از هر زمان دیگری به معرفی آزادگی و حرّیت حسینی نیاز دارد. نکنه دوم تقویت پیوندهای امت اسلامی؛ اربعین فرصتی است برای استحکام پیوندهای بین‌المللی مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، عرب و غیرعرب و سوم اینکه این مراسم را هر چه می‌توانید و هر چه می‌توانیم، باید پُربارتر و معنوی‌تر کنیم؛ معنا و مضمون این مراسم را باید روزبه‌روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامه‌ریزی کنند.

تهیه‌کننده مستند تنها خواهم رفت از همکاران خود در خانه تولیدات جوان سیمرغ تشکر کرد و گفت: امیدوارم این مستند بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر اندیشه‌سازی و آگاهی‌بخشی به زائران اربعین بردارد.