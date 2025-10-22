خالقی: فیلم «مجنون» در جوار حرم مطهر رضوی اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خالقی اظهار کرد: با هماهنگی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، فیلم سینمایی «مجنون» با حضور عباس نادران، تهیه‌کننده و بازیگران اصلی آن از جمله؛ سجاد بابایی، مهدی حسینی، محمد رشنو و محمدرسول صفری، به‌صورت ویژه برای مسئولان، کارکنان و خدام این آستان مقدس اکران می‌شود.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی افزود: این اکران روز پنج شنبه اول آبان ماه ساعت ۱۲ در مرکز دائمی نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره یک حرم مطهر تدارک دیده شده است.

وی بیان کرد: «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. داستان این فیلم به بخش‌هایی از زندگی پر افتخار شهید مهدی زین‌الدین و برادرش شهید مجید زین‌الدین می‌پردازد که در جریان جنگ تحمیلی، فرماندهی و راهبری لشکر ۱۷ علی بن‌ابی‌طالب (ع) را بر عهده داشتند و بخش مهمی از عملیات خیبر را در جزیره مجنون به پیش بردند.

«مجنون»؛ اولین تجربه سینمایی کارگردان مستندساز

خالقی با بیان اینکه در این فیلم، سجاد بابایی نقش شهید مهدی زین‌الدین را ایفا کرده است، خاطرنشان کرد: کارگردانی فیلم «مجنون» را مهدی شامحمدی برعهده دارد که از کارگردانان شناخته‌شده در سینمای مستند است و با این فیلم اولین کارگردانی فیلم بلند سینمایی را در کارنامه خود تجربه کرد. عباس نادران که تهیه‌کنندگی «مجنون» را برعهده دارد در مقام تهیه‌کننده تا به امروز فیلم‌هایی همچون «شاه‌کش» و «شادروان» را به سرانجام رسانده است و این پروژه اولین همکاری او با سازمان اوج محسوب می‌شود.

افتخارات «مجنون» در جشنواره فجر

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه فیلم سینمایی «مجنون» در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب چندین سیمرغ بلورین شد، افزود: سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جمله این افتخارات است.