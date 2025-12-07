  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۴

«هر شش ثانیه یک نفر» نماینده دانشجویی در سینماحقیقتِ نوزدهم است

مشهد- فیلم مستند «هر شش ثانیه یک نفر» یکی از تولیدات مائده حدادیان، مستندساز مشهدی در بخش دانشجویی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر مستند «هر شش ثانیه یک نفر» به کارگردانی مائده حدادیان، همزمان با راهیابی این مستند به بخش مسابقه دانشجویی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» رونمایی شد.

پوستر این مستند را سید جواد مظفری طراحی کرده است.

این مستند به موضوع پر چالش خودکشی در بین نوجوانان ایرانی می‌پردازد.

عوامل این فیلم پژوهش و کارگردانی: مائده حدادیان، مشاور کارگردان: مسعود زارعیان، فیلمبردار: رضا عزیزفرخانی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، صدابردار: مرتضی غیور، تدوین: مهرداد عسکری، مشاور علمی: دکتر فاطمه سادات رازقی و تهیه کننده: سید محمدحسین چاوشیان هستند.

