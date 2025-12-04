به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) و به‌منظور تکریم مقام مادران و همسران معظم شهدا، جمعی از خادمان حرم حضرت معصومه (س) پنجشنبه شب با حضور در منزل مادر شهید والامقام محمود ناطق‌زاده از این بانوی فداکار تجلیل کردند.

در این دیدار امام جمعه دیلم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) شهرستان، جانشین فرمانده انتظامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

مسئولان ضمن ادای احترام به مقام شهید «محمود ناطق‌زاده» و یادآوری رشادت‌های وی، از صبر و استقامت مادر این شهید والامقام تجلیل کردند و بر ادامه راه شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان تأکید کردند.

این دیدار با اهدای لوح تقدیر و متبرکات حرم مطهر حضرت معصومه (س) پایان یافت.