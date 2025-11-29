  1. استانها
  2. اردبیل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۱

تجلیل استاندار اردبیل از مادر شهید والامقام احمد غلامی

تجلیل استاندار اردبیل از مادر شهید والامقام احمد غلامی

اردبیل_ استاندار اردبیل به همراه جمعی از مسئولان با مادر شهید ۱۷ ساله، احمد غلامی، دیدار و از مقام والای این بانوی بزرگوار تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار اردبیل، مسعود امامی یگانه شامگاه شنبه، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با همراهی فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان و جمعی از مدیران استانی، با مادر بزرگوار شهید والامقام «احمد غلامی» دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معزز آنان برگزار شد، مسئولان شرکت‌کننده با اهدای هدایایی، از صبر و استواری این مادر شهید تجلیل به عمل آوردند.

شایان ذکر است شهید احمد غلامی، نوجوان اردبیلی، در سن ۱۷ سالگی و طی عملیات والفجر ۴ در منطقه فکه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

کد خبر 6672467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها