تجلیل استاندار اردبیل از مادر شهید والامقام احمد غلامی

به گزارش خبرنگار اردبیل، مسعود امامی یگانه شامگاه شنبه، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با همراهی فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان و جمعی از مدیران استانی، با مادر بزرگوار شهید والامقام «احمد غلامی» دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معزز آنان برگزار شد، مسئولان شرکت‌کننده با اهدای هدایایی، از صبر و استواری این مادر شهید تجلیل به عمل آوردند.



شایان ذکر است شهید احمد غلامی، نوجوان اردبیلی، در سن ۱۷ سالگی و طی عملیات والفجر ۴ در منطقه فکه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.