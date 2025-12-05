به گزارش خبرنگار مهر، سه دیدار مهم هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۷ در شهرهای مختلف برگزار می‌شود؛ مسابقاتی که با توجه به شرایط جدول و سابقه تقابل تیم‌ها، می‌توانند تأثیر قابل توجهی در صدر و قعر جدول داشته باشند.

سپاهان - فجر سپاسی

دو تیم سپاهان و فجر سپاسی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند. سپاهان با ۱۸ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد و فجر سپاسی با ۱۵ امتیاز در رتبه هشتم ایستاده است.

در ۱۰ تقابل گذشته دو تیم، سپاهان ۶ پیروزی کسب کرده و فجر سپاسی ۳ بار موفق به شکست سپاهان شده است. تنها یک دیدار نیز با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

سپاهان با توجه به شرایط مناسب جدول و برتری در آمار تقابل‌های اخیر، امیدوار است با هدایت محرم نویدکیا در خانه سه امتیاز را حفظ کند. فجر سپاسی نیز با انگیزه نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول، به دنبال کسب امتیاز از نقش جهان خواهد بود.

فولاد - آلومینیوم

فولاد خوزستان از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود. فولاد با ۱۱ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد و آلومینیوم با ۱۴ امتیاز رتبه یازدهم جدول را در اختیار دارد.

در ۱۰ رویارویی اخیر دو تیم، فولاد ۴ بار و آلومینیوم ۲ بار پیروز شده‌اند و ۴ مسابقه نیز با تساوی پایان یافته است.

شاگردان یحیی گل‌محمدی که شرایط مطلوبی در جدول ندارند، امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، از منطقه خطر فاصله بگیرند. در مقابل، آلومینیوم با هدایت سید مجتبی حسینی به دنبال کسب امتیاز خارج از خانه و بهبود موقعیت خود در جدول است.

ملوان - مس رفسنجان

دیدار ملوان و مس رفسنجان نیز از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود. ملوان با ۱۴ امتیاز در رتبه نهم و مس با ۷ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول قرار دارند.

در ۱۰ تقابل گذشته، ملوان ۵ پیروزی و مس ۳ پیروزی کسب کرده و ۲ دیدار هم با تساوی همراه بوده است.

ملوان با هدایت مازیار زارع امیدوار است از شرایط میزبانی بهره ببرد و به نیمه بالایی جدول نزدیک‌تر شود. مس رفسنجان نیز که پس از جدایی رسول خطیبی بدون سرمربی و با هدایت دستیاران او اداره می‌شود، در تلاش است روند ناکام خود را پایان دهد.