دوئل حساس در انزلی؛ ملوان زارع مقابل فجر تشنه امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ملوان بندرانزلی و فجر سپاسی شیراز در یکی از دیدارهای حساس هفته جاری رقابتهای لیگ، عصر امروز در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی رودرروی هم قرار میگیرند؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آنها در جدول ردهبندی داشته باشد.
ملوان بندرانزلی در حالی به مصاف فجر سپاسی میرود که هفته گذشته در دیداری دشوار مقابل استقلال تهران به تساوی دست یافت و با روحیهای بالا به این مسابقه خانگی قدم میگذارد. شاگردان مازیار زارع در هفتههای اخیر روندی رو به رشد داشتهاند و حالا با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هواداران پرشور انزلیچی، به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خانگی خود هستند تا جایگاهشان در جدول را بهبود بخشند.
ملوانیها در این فصل نشان دادهاند که در بازیهای خانگی عملکرد قابل قبولی دارند و ورزشگاه سیروس قایقران همواره به نقطه قوت این تیم تبدیل شده است. کادر فنی ملوان امیدوار است با ارائه یک بازی منسجم و کماشتباه، از فرصتها به بهترین شکل استفاده کرده و سه امتیاز حساس این دیدار را در انزلی نگه دارد.
در سوی مقابل، فجر سپاسی شیراز با شرایطی متفاوت پا به این مسابقه میگذارد. این تیم در دو هفته اخیر نتوانسته نتایج مطلوبی کسب کند و شکستهای متوالی باعث شده تا فشار زیادی روی بازیکنان و کادر فنی این تیم ایجاد شود. فجریها برای سروسامان دادن به وضعیت خود در جدول ردهبندی، بیش از هر چیز به سه امتیاز این بازی خارج از خانه نیاز دارند؛ هرچند میدانند کار دشواری در پیش دارند.
فجر سپاسی برای خروج از شرایط فعلی، ناچار است با رویکردی هوشمندانه و استفاده از ضدحملات، از نقاط ضعف میزبان بهره ببرد. کسب امتیاز از انزلی میتواند نقطه عطفی برای این تیم در ادامه فصل باشد و روحیه از دسترفته فجریها را بازگرداند.
نگاهی به آمار تقابلهای دو تیم نشان میدهد رقابت ملوان و فجر سپاسی همواره نزدیک و پایاپای بوده است. در ۱۰ دیدار اخیر رودررو، هر یک از دو تیم ۴ پیروزی کسب کردهاند و ۲ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است؛ آماری که نشان میدهد پیشبینی نتیجه این مسابقه کار سادهای نیست و جزئیات میتواند تعیینکننده باشد.
این دیدار حساس از ساعت ۱۶ امروز و با قضاوت امیر عرببراقی در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی برگزار میشود و انتظار میرود با توجه به شرایط دو تیم، شاهد دیداری پرجنبوجوش و تماشایی باشیم؛ مسابقهای که میتواند نقش مهمی در مسیر آینده ملوان و فجر سپاسی در رقابتهای لیگ ایفا کند.
