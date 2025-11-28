اعتراض آفریقای جنوبی به کنار گذاشته شدن از نشست گروه ۲۰ توسط ترامپ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ اعلام کرده است که آفریقای جنوبی به نشست سال آینده که قصد دارد آن را در مجموعه گلف خود در میامی برگزار کند، دعوت نخواهد شد. او در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت که آفریقای جنوبی «به جهان نشان داده کشوری نیست که شایسته عضویت در هیچ نهادی باشد» و بار دیگر این کشور را به «آزار مرگبار کشاورزان سفیدپوست» متهم کرد.
پرتوریا در واکنش تأکید کرد که آفریقای جنوبی بهطور مشروع عضو گروه ۲۰ است و جایگاه کشورها در این گروه توسط دیگر اعضا تعیین میشود. ریاست جمهوری آفریقای جنوبی نیز اعلام کرد این کشور «یک دموکراسی قانوناساسی مستقل است و توهین هیچ کشوری را درباره عضویت و شایستگیاش در مشارکت در محافل جهانی نمیپذیرد» و متعهد شد در همه نشستهای گروه ۲۰ حضور یابد.
اختلافات میان دو کشور بر سر مجموعهای از سیاستهای داخلی و خارجی بالا گرفته و پس از غیبت واشنگتن در نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ هفته گذشته به سطح بحران رسیده است. یکی از موارد اختلاف، شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام ارتکاب نسلکشی در غزه است.
ترامپ همچنین از تحویل نمادین ریاست گروه ۲۰ از سوی آفریقای جنوبی به آمریکا در پایان نشست ژوهانسبورگ خودداری کرد. در مقابل، آفریقای جنوبی سهشنبه گذشته ریاست دورهای گروه را طی مراسمی ساده در وزارت خارجه به نماینده سفارت آمریکا تحویل داد و بر ضرورت حضور واشنگتن «در سطح مناسب» تأکید کرد.
نظر شما