عدالت اجتماعی از منظر علامه طباطبایی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه حکمت عملی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نشست علمی بررسی عدالت اجتماعی از منظر علامه طباطبایی (ره) را برگزار می‌کند.

در این نشست حجت الاسلام یزدانی مقدم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

زمان برگزاری یکشنبه ۱۶ آذرماه رأس ساعت ۱۶ است.

علاقمندان برای شرکت مجازی در این نشست می‌توانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/irip/azadqom1 در نشست شرکت کنند.

همچنین محل برگزاری حضوری نشست قم؛ خیابان صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان دانش، کوچه سوم، پلاک ۷۱، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران شعبه قم است.