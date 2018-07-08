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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

متعاقب دعوت اردوغان؛

«نچیروان بارزانی» در مراسم تحلیف اردوغان شرکت می‌کند

«نچیروان بارزانی» در مراسم تحلیف اردوغان شرکت می‌کند

نخست وزیر اقلیم کردستان به دعوت رئیس جمهور ترکیه به آنکارا سفر خواهد کرد تا در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان حضور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان برای مشارکت در مراسم تحلیف «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه راهی این کشور خواهد شد.

رجب طیب اردوغان بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از بارزانی دعوت کرده تا فردا به ترکیه سفر کند تا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت کند.

چند روز پیش هم بارزانی و اردوغان به صورت تلفنی گفتگو کرده بودند و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که بارزانی در این تماس پیروزی اردوغان و حزب اش در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را تبریک گفت و دو طرف روابط اقلیم کردستان عراق و آنکارا را مورد بررسی قرار دادند.

کد مطلب 4341754

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