۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

افشای توافق محرمانه ترکیه با اقلیم کردستان عراق

یک فعال سیاسی عراقی از توافق محرمانه دولت اقلیم کردستان این کشور با ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری عضو ائتلاف الانبار عراق تاکید کرد که دولت اقلیم کردستان این کشور یک توافق محرمانه با ترکیه بدون اطلاع دولت مرکزی بغداد امضا کرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این گزارش، ارتش ترکیه می‌تواند پایگاه‌های جدیدی را در داخل خاک عراق ایجاد کند.

الضاری بیان کرد: توافق جدید بر عدم برخورد با نیروهای ترکیه در زمان نفوذ در مناطق شمالی عراق و حمایت از این نیروها در صورت به وجود آمدن مشکل تاکید دارد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این توافق، از دولت اقلیم کردستان عراق حمایت اقتصادی به عمل آورده می‌شود و روند قاچاق نفت عراق از استان‌های شمالی آن به سمت ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد. دولت ترکیه نیز متعهد شده به صورت پنهانی از دولت بارزانی در برابر امضای توافقنامه‌های امنیتی حمایت کند.

      عامل تجزیه کشور های منطقه و نوک پیکان اجرای طرح‌های غرب است...

