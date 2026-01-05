محورهای رایزنی اردوغان با رئیس امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات به صورت تلفنی گفتگو کرد.

طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، سران دو کشور در مورد روابط دوجانبه ترکیه - امارات و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردند.

در این تماس تلفنی، رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت که ترکیه از تمامیت ارضی، وحدت و همبستگی یمن و سومالی حمایت می‌کند و آماده است تا در تلاش‌ها برای تضمین صلح و ثبات در این کشورها مشارکت کند.

اردوغان همچنین اضافه کرد که برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه تلاش می‌کنند و باید در اسرع وقت گام‌هایی برای بازسازی غزه برداشته شود.