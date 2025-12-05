درگیری خانوادگی در ایلام منجر به قتل مرد ۳۸ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی درگیری در یکی از محلات شهر ایلام بلافاصله مأموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی شهرستان ایلام مشخص شد که دو برادر با هم درگیر شدند که برادر بزرگ‌تر با سلاح سرد برادر ۳۸ ساله خود را با سلاح سرد به قتل رسانده، و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه قاتل ۵۰ ساله بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط مأموران انتظامی دستگیر شد ادامه داد: قاتل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.