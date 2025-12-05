  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

درگیری خانوادگی در ایلام منجر به قتل مرد ۳۸ ساله شد

درگیری خانوادگی در ایلام منجر به قتل مرد ۳۸ ساله شد

ایلام- فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: درگیری ۲ برادر درایلام منجر به قتل برادر کوچک‌تر ۳۸ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی درگیری در یکی از محلات شهر ایلام بلافاصله مأموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی شهرستان ایلام مشخص شد که دو برادر با هم درگیر شدند که برادر بزرگ‌تر با سلاح سرد برادر ۳۸ ساله خود را با سلاح سرد به قتل رسانده، و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه قاتل ۵۰ ساله بلافاصله در کمترین زمان ممکن توسط مأموران انتظامی دستگیر شد ادامه داد: قاتل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6678364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها