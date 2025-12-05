آرسن ونگر: تصمیم درستی برای تعداد تیم های جام جهانی ۲۰۲۶ گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرسن ونگر سرمربی پیشین تیم فوتبال آرسنال که حالا به عنوان یکی از مدیران ارشد فیفا در جهت توسعه فوتبال فعالیت می‌کند با دفاع از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ با ۴۸ تیم از شرایط مطلوب زمین‌های محل برگزاری این دیدارها در آمریکا، مکزیک و کانادا گفت.

او در این باره تاکید کرد: به نظر من حضور ۴۸ تیم در جام جهانی تصمیم درستی است. این تعداد هنوز کمتر از یک چهارم از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را شامل می‌شود.

او درباره نگرانی‌ها نسبت به شرایط میزبانی و آماده‌سازی زمین‌ها گفت: ما کیفیت زمین‌های مسابقه را با دقت کنترل می‌کنیم؛ وضعیت چمن، شرایط آب‌وهوایی و محافظت از بازیکنان همگی زیر نظر گرفته می‌شود تا به بهترین شکل مدیریت شود.

شایان ذکر است مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در سالن جان. اف کندی شهر واشنگتن در حالی برگزار می‌شود که مهدی محمدنبی، امیر قلعه نویی و امید جمالی به عنوان نمایندگان ایران در این مراسم حضور دارند. تیم ملی ایران در گلدان دوم قرعه کشی حضور دارد.