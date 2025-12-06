  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

سخت‌ترین قرعه برای سه‌شیرها؛ مسیر دشوار انگلیس تا فینال جام جهانی ۲۰۲۶

سخت‌ترین قرعه برای سه‌شیرها؛ مسیر دشوار انگلیس تا فینال جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال انگلیس سخت ترین مسیر را بین مدعیان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ برای رسیدن به جام زرین پیش رو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد، با حضور ۴۸ تیم و ترکیبی بی‌سابقه از کشورهای مختلف انجام شد و مسیر صعود تیم‌ها تا فینال مشخص گردید. تحلیل مسیر تیم‌ها نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها نسبت به دیگران دشواری بیشتری دارند و تیم ملی انگلیس معروف به «سه‌شیرها»، یکی از چالش‌برانگیزترین قرعه‌ها را دارد. انگلیس در گروه L با غنا، کرواسی و پاناما هم گروه است.

بر اساس شبیه‌سازی مسیر رقابت‌ها، اگر انگلیس موفق شود در گروه خود صدرنشین شود، مسیر صعود این تیم تا فینال به شرح زیر خواهد بود:

یک‌شانزدهم نهایی: مکزیک

یک‌چهارم نهایی: برزیل

نیمه‌نهایی: فرانسه

فینال: برنده مسابقه اسپانیا و آرژانتین

کارشناسان فوتبال بر این باورند که چنین مسیر دشواری، با رویارویی با برخی از قدرتمندترین تیم‌های جهان، چالش بزرگی برای «سه‌شیرها» ایجاد می‌کند و حتی هر بازی می‌تواند حکم یک فینال کوچک را داشته باشد.

این تحلیل بر اساس رنکینگ جهانی تیم‌ها، سابقه عملکرد آنها در جام‌های جهانی گذشته و پیش‌بینی مسیر مسابقات به دست آمده است و نشان می‌دهد که انگلیس برای رسیدن به قهرمانی در ۲۰۲۶ باید از سد حریفانی همچون برزیل و فرانسه عبور کند.

سخت‌ترین قرعه برای سه‌شیرها؛ مسیر دشوار انگلیس تا فینال جام جهانی ۲۰۲۶

کد خبر 6679227
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها