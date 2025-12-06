به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد، با حضور ۴۸ تیم و ترکیبی بی‌سابقه از کشورهای مختلف انجام شد و مسیر صعود تیم‌ها تا فینال مشخص گردید. تحلیل مسیر تیم‌ها نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها نسبت به دیگران دشواری بیشتری دارند و تیم ملی انگلیس معروف به «سه‌شیرها»، یکی از چالش‌برانگیزترین قرعه‌ها را دارد. انگلیس در گروه L با غنا، کرواسی و پاناما هم گروه است.

بر اساس شبیه‌سازی مسیر رقابت‌ها، اگر انگلیس موفق شود در گروه خود صدرنشین شود، مسیر صعود این تیم تا فینال به شرح زیر خواهد بود:

یک‌شانزدهم نهایی: مکزیک

یک‌چهارم نهایی: برزیل

نیمه‌نهایی: فرانسه

فینال: برنده مسابقه اسپانیا و آرژانتین

کارشناسان فوتبال بر این باورند که چنین مسیر دشواری، با رویارویی با برخی از قدرتمندترین تیم‌های جهان، چالش بزرگی برای «سه‌شیرها» ایجاد می‌کند و حتی هر بازی می‌تواند حکم یک فینال کوچک را داشته باشد.

این تحلیل بر اساس رنکینگ جهانی تیم‌ها، سابقه عملکرد آنها در جام‌های جهانی گذشته و پیش‌بینی مسیر مسابقات به دست آمده است و نشان می‌دهد که انگلیس برای رسیدن به قهرمانی در ۲۰۲۶ باید از سد حریفانی همچون برزیل و فرانسه عبور کند.