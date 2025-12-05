انتشار جزئیات «گوزن، جگوار و عقاب سفید» برای جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، سه نماد رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود، با معرفی شخصیتهای «میپل» گوزن کانادایی، «زایو» جگوار مکزیکی و «کلاچ» عقاب سرسفید آمریکایی، توجه علاقهمندان فوتبال را به خود جلب کردهاند.
این سه کاراکتر که در سپتامبر ۲۰۲۵ رونمایی شدند، هر یک بازتابدهنده فرهنگ، میراث و هویت کشور میزبان خود هستند و در کنار هم پیامی از وحدت، تنوع و شور مشترک برای فوتبال جهان را منتقل میکنند.
«میپل» نماد کاناداست؛ گوزنی اهل سفر که تمام استانها و قلمروهای کشور را پیموده و در این مسیر به هنری خیابانی، موسیقی و دروازهبانی علاقهمند شده است. او با تمرکز افسانهای و روحیه رهبری خود نماینده استقامت و خلاقیت کاناداییهاست.
«زایو» جگوار مکزیکی از جنگلهای جنوب مکزیک میآید؛ نمادی از میراث غنی، هیجان و فرهنگ رنگارنگ این کشور. زایو در زمین، مهاجمی چابک و نبوغمحور است و بیرون از زمین، با رقص، غذا و سنتهای مکزیکی مردم را متحد میکند؛ شخصیتی که بیش از یک ورزشکار، پیامآور جشن فرهنگی و هویت ملی مکزیک است.
«کلاچ» عقاب سرسفید آمریکایی نیز سومین نماد این تورنمنت است؛ پرندهای ماجراجو و خوشبین که سراسر ایالات متحده را درنوردیده و هر فرهنگ و لحظه جدید را با اشتیاق تجربه میکند. او در زمین بیباک است و بیرون از آن با روحیهبخشی و رهبریاش، چالشها را به فرصت تبدیل میکند؛ نمادی از روح آمریکایی که بر اشتیاق، هدف و بازی استوار است.
رونمایی از این سه نماد، گامی دیگر در مسیر آمادهسازی بزرگترین جام جهانی تاریخ با حضور ۴۸ تیم است؛ تورنمنتی که قرار است نهتنها رقابتهای فوتبالی، بلکه پیوند فرهنگی میان سه کشور میزبان را نیز پررنگتر کند.
باید دید دولتمردان هر یک از کشورها به طور حقیقی این موضوع را عملی خواهند کرد یا تنها نمادهایی را برای تنویر افکار عمومی ارائه داده اند.
شایان ذکر است تیم ملی ایران در گلدان دوم مراسم امشب قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد.
