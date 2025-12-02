به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به یکی از مهمترین رویدادهای فوتبال جهان، هیجان هواداران در سراسر جهان برای جام جهانی ۲۰۲۶ روزبهروز افزایش مییابد. فیفا اعلام کرده است که برنامه کامل مسابقات، شامل زمان شروع بازیها و ورزشگاههای میزبان، یک روز پس از قرعهکشی نهایی اعلام خواهد شد و این فرصت را به طرفداران میدهد تا مسیر تیمهای محبوب خود را در این رقابت تاریخی دنبال کنند.
فیفا اعلام کرد که برنامه بهروزشده مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، یک روز پس از قرعهکشی نهایی، در پخش زنده جهانی معرفی خواهد شد.
قرعهکشی این دوره از مسابقات، روز جمعه ۱۴ آذرماه در سالن جان اف. کندی واشنگتن دیسی برگزار خواهد شد و جهان برای اولین بار با ۱۲ گروه چهار تیمی این دوره از رقابتها آشنا خواهد شد.
بر اساس اعلام فیفا، مراسم رونمایی از برنامه مسابقات روز شنبه ۶ دسامبر (۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۰۰ به وقت محلی از واشنگتن انجام خواهد شد. این مراسم توسط جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هدایت میشود و در کنار او، افسانههای تاریخ فیفا حضور خواهند داشت.
همچنین نمایندگان ۴۲ تیم حاضر در رقابتها و تیمهایی که هنوز در مرحله انتخابی هستند نیز در سالن حضور خواهند داشت تا شاهد معرفی مکان برگزاری و ساعت شروع تمام ۱۰۴ مسابقه باشند.
در طول مراسم، کارشناسان و تحلیلگران فیفا به بررسی مسابقات، تحلیل خطوط داستانی کلیدی و ارائه دیدگاه درباره ورزشگاههای میزبان که در ژوئن و ژوئیه سال آینده میزبان مسابقات خواهند بود، خواهند پرداخت.
پخش زنده این مراسم از طریق پلتفرمهای رسمی فیفا در دسترس هواداران سراسر جهان خواهد بود.
فیفا اعلام کرده است که فرآیند تخصیص مسابقات پس از قرعهکشی به گونهای طراحی شده که بهترین شرایط ممکن برای تیمها و تماشاگران فراهم شود و هواداران در سراسر جهان بتوانند تیمهای خود را در زمانهای مختلف مشاهده کنند. نسخه نهایی برنامه مسابقات در ماه مارس سال آینده منتشر خواهد شد، زمانی که پلیآفهای فیفا و اروپایی برگزار و شش جایگاه نهایی پر شده باشد.
با توجه به هیجان روزافزون در سه کشور میزبان، ۱۶ شهر میزبان پویا و نزدیک به دو میلیون بلیت فروخته شده تاکنون، رونمایی از برنامه مسابقات پس از قرعهکشی، یک مرحله مهم دیگر در مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود و هواداران فوتبال در سراسر جهان با علاقه فراوان این رویداد را دنبال خواهند کرد.
نظر شما